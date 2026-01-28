L’UJSF s’en prend à l’OM

C’est un nouvel obstacle que rencontre la direction de l’Olympique de Marseille. Après le communiqué publié par le club de Ligue 1 dans lequel il était écrit que les journalistes leur devaient le respect des règles déontologiques, et qu’il était prêt à « agir par toutes les voies appropriées face à toute mise en cause infondée », l’Union des Journalistes de Sports en France a répliqué à son tour. Elle a récemment fait savoir au club phocéen que la manière de procéder face aux médias n’était pas celle qui était attendue. Par ailleurs, elle a aussi publié un communiqué à ce sujet.

« L’UJSF s’étonne et s’émeut du communiqué récemment publié par l’Olympique de Marseille, dans lequel le club marseillais, en conflit avec de nombreux médias, souligne que l’accès aux informations et aux joueurs, pour résumer, est fondée sur « l’analyse des contextes, des traitements observés et du respect de l’institution ». En clair, l’OM a l’intention de permettre aux journalistes de travailler avec le club selon leur degré de complaisance. L’UJSF dénonce cette conception peu supportable de l’information, qui n’est pas à la hauteur de l’histoire de ce grand club, et sera vigilante sur l’évolution de cette situation », peut-on y lire.