Le Barça pense à Antonio Rüdiger

Au FC Barcelone, Gérard Piqué et Ronald Araujo sont blessés, ce qui laisse 2 défenseurs centraux sur la touche et vient créer une pénurie dans l'axe. De quoi motiver les dirigeants à recruter à ce poste, alors qu'ils ont travaillé cet été sur le dossier Eric Garcia et qu'ils souhaiteraient sûrement trouver un élément à prix réduit.

C'est dans cette optique que, selon France Football, les Blaugranas viseraient Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand, pas toujours dans les plans de Frank Lampard et qui avait demandé son départ cet été, serait une cible à coût moindre pour le Barça, dans le but de renforcer cette arrière-garde décimée par les pépins physiques.