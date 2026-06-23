Angleterre - Ghana : les notes du match

Après avoir fait sensation lors de son entrée en lice, avec une belle victoire contre la Croatie (4-2), les Three Lions voulaient confirmer qu’ils sont un candidat sérieux au titre final dans cette Coupe du Monde 2026. Ce mardi, ils défiaient le Ghana du côté de Boston. Une nation qui avait aussi remporté son premier match - 1-0 face au Panama - et c’est donc un duel pour la première place du Groupe L qui se disputait ce soir. Pour ce match chargé de symboles, le Ghana étant une ancienne colonie britannique, Thomas Tuchel misait encore sur du classique, avec ce quatuor offensif composé de Gordon, Bellingham, Madueke et Kane, épaulés par Rice et Anderson. En face, Thomas Partey était bien de retour, alors que le secteur offensif était composé d’Antoine Semenyo - né et formé en Angleterre - Jordan Ayew et Iñaki Williams. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un 0-0.

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Sous la pluie de la Nouvelle-Angleterre, nos amis britons mettaient rapidement le pied sur le ballon. Les premières minutes de la partie étaient d’ailleurs assez indicatives quant au plan des deux équipes : des Anglais maîtres du cuir, et des Ghanéens plutôt repliés derrière, et qui comptaient sur leurs joueurs les plus rapides pour faire mal en transition rapide. Face au bloc des Black Stars, les Britanniques avaient logiquement du mal à se créer des situations intéressantes. Declan Rice voyait sa tentative sur coup-franc passer un peu au-dessus de la barre (13e). Les Three Lions enchaînaient les séquences de possession, sans trouver la faille, face à des Ghanéens qui tenaient bien, mais étaient assez maladroits sur les sorties de balle, ne dépassant que très rarement la ligne médiane. Les vedettes anglaises avaient du mal à se montrer, et sur un centre de Madueke, Declan Rice ne parvenait pas à cadrer sa tête (36e).

L’Angleterre n’a pas pu faire sauter le verrou ghanéen

La stratégie du Ghana de "pourrir" la rencontre pour neutraliser les Anglais s’avérait très efficace, et la première période s’est conclue sans la moindre véritable occasion pour les deux équipes, malgré cette frappe de Kane contrée dans la surface au bout du temps additionnel du premier acte. Vous l’aurez compris, le spectacle n’était pas au rendez-vous… Bellingham était pratiquement invisible, Gordon et Madueke souvent en situation de un contre deux, et Kane très esseulé devant… Sans trop de surprise, la deuxième période démarrait de la même façon que le premier round avait terminé, avec un Ghana replié derrière et une Angleterre bien embêtée lorsqu’il s’agissait de créer du jeu.

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Gordon, après un petit cafouillage dans la surface, tentait sa chance depuis l’extérieur mais Asare captait bien sa frappe, trop axiale (57e). La première frappe cadrée du match. Servi par le neo-Barcelonais, Maduele ne trouvait pas le cadre (63e), alors que le tir de Kane était un peu trop écrasé et facilement attrapé par le portier africain (69e). Peu à peu, les Anglais parvenaient ainsi à se créer quelques situations, sans pour autant parler de véritables occasions. Le chrono défilait, et il faut dire que le résultat faisait les affaires des deux, puisqu’ils étaient tous deux presque qualifiés avec le point du nul. A noter que le Ghana a eu une superbe occasion avec une contre-attaque coupée au tout dernier moment par Konsa, alors que Prince Adu se présentait seul devant Pickford (79e). A quelques minutes de la fin, O’Reilly écrasait une tête sur la barre, et derrière, à bout portant presque, Kane ne cadrait pas (86e) ! Juste avant, Asare avait sorti un superbe arrêt sur Saka. La fin de match s’enflammait et Oppong sortait un ballon sur sa ligne (90e+3). Avec ce nul, les deux équipes affichent 4 points au compteur et sont très bien parties pour se qualifier pour les seizièmes. L’Angleterre défiera le Panama alors que le Ghana jouera contre la Croatie lors de son dernier match.

L’homme du match : Senaya (7) : sur le côté droit, le latéral de l’AJ Auxerre, Marvin Senaya, a été confronté à Anthony Gordon dans un duel permanent tout au long du premier acte. Très sollicité défensivement, il s’est distingué par un engagement parfois limite, à l’image d’une faute importante commise sur son adversaire à la 12e minute, offrant un coup franc dangereux aux Three Lions. Il a néanmoins réussi à contenir la plupart des offensives anglaises, notamment en intervenant avec justesse à la 30e minute pour stopper une situation anglaise prometteuse. Ensuite, suite à un ballon dans la profondeur d’Opoku, Senaya a eu une fenêtre de tir dans la surface, mais Spence est très vite revenu pour contrer le ballon (50e). Il a été très actif tout au long de la rencontre, brillant offensivement et défensivement. Remplacé par Oppong à la 88e.

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Angleterre :

- Pickford (4,5) : il a passé une première mi-temps à regarder ses partenaires prendre possession du cuir sans presque jamais le lâcher. C’est bien simple, le Ghana n’a pas tiré la moindre fois durant les 45 premières minutes, et seulement deux fois en seconde période, dont une tentative qui fut contrée dès le départ (49e). Mais que dire de cette situation litigieuse où il se loupe totalement et accroche Adu devant sa surface (66e) ? L’arbitre a accordé une faute en sa faveur et il s’en est très bien tiré car ce n’est pas si net sur les ralentis.

- James (5) : on l’a senti plutôt en jambes pour sa 25e sélection avec les Three Lions. Il s’est offert deux montées tranchantes (12e, 16e) mais ses centres n’ont pas toujours trouvé des destinataires. Malgré le bloc bas adverse, le latéral de Chelsea a calmé ses ardeurs offensives, offrant moins de solutions à ses partenaires. Défensivement, il a plutôt contrôlé les choses, même s’il a bien failli se faire prendre au piège par Semenyo dans la zone dangereuse (42e).

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- Konsa (5) : difficile de retenir quelque chose de sa première période. Le Villan n’a rarement été inquiété, sans être toujours en maîtrise face à Jordan Ayew en commettant deux fautes (18e, 28e). On peut davantage parler de la seconde période. Il s’est surtout efforcé de relancer proprement, ce qu’il a plutôt bien à part sur ce ballon égaré qui a offert un contre adverse (48e). On peut lui reprocher un certain manque de rythme dans les relances. Rassurant, à défaut d’avoir été pris de vitesse par Adu en situation de contre (66e). Son retour sur Adu sur cette autre situation est à la limite (79e).

- Guéhi (5,5) : préféré à Stones par Tuchel, le défenseur a contrôlé les choses mais il n’a vraiment été mis à contribution non plus. On retiendra tout de même un bon travail de couverture sur de rares longs ballons. Il a subi et récolté beaucoup de fautes (7), ce qui avait aussi pour conséquence de casser le rythme en la défaveur des Anglais. Face au bloc adverse très regroupé, il a essayé de surprendre par du jeu long, sans plus de réussite (45e). Sa fin de match fut un peu difficile. Sans un sauvetage d’Oppong sur sa ligne, il aurait sans doute marqué en toute fin de rencontre (90e+3).

- Spence (6) : lui aussi faisait son entrée dans le onze en prenant la place d’O’Reilly par rapport au premier match. Le latéral de Tottenham a plutôt été intéressant. Il s’est montré entreprenant dans son couloir en cherchant à aller de l’avant (16e). Il a passé la plupart du temps dans la moitié de terrain des Black Stars, sans connaître la réussite. Il effectue un gros retour sur Senaya dans la surface car il y avait un réel danger (49e). Remplacé par O’Reilly (65e) dont l’entrée a fait beaucoup de bien dans l’impact. Il envoie sa tête sur la barre (86e).

- Anderson (4,5) : il a souvent tenté des passes qui ont cassé les lignes (18e) sans avoir toujours la réussite avec lui (31e) et ce fut le problème face à ce bloc bas. Son jeu s’est en trouvé annihilé. Le milieu de Notingham Forect a pourtant touché énormément de ballons mais sans faire avancer le jeu anglais. On ne peut pas lui reprocher son manque d’envie, ni de bien faire. Il fallait simplement autre chose, comme du jeu plus direct et en première intention. Remplacé par Eze (73e) qui a perdu un ballon très chaud dans sa moitié de terrain (79e).

- Rice (6,5) : le patron du milieu, c’est lui. Il n’accomplit sans doute pas le meilleur match de sa vie avec la sélection ce soir mais on l’a vu partout. Il n’a jamais hésité à dépasser ses fonctions en venant déborder dans les couloirs (17e, 61e) et à proposer des solutions, ou même à couvrir derrière. Le Gunner a également su mettre le pied. Revers de la médaille, cela lui a coûté un avertissement logique avant la pause (41e). Comme Anderson, on peut lui reprocher un manque de jeu en une touche dans les derniers mètres et c’est dommage car cela a permis à Kane de se trouver en bonne situation (45e+3).

- Madueke (5,5) : il a le dessus sur Saka en ce début de Coupe du Monde. Le joueur d’Arsenal s’est montré percutant sur son côté droit dès l’entame de match, à l’image de ce premier ballon dans le dos pour James (12e). Il a sans doute été un peu trop sur courant alternatif, mais comme l’ensemble de ses partenaires, à l’image de cette nouvelle accélération bien sentie (36e), avant de se précipiter et de manquer de précision dans la zone décisive. Il a baissé le pied en seconde période et n’a pas toujours effectué les bons choix. Remplacé par Rashford (83e).

- Bellingham (4) : présent dans le combat mais décevant dans le jeu. Sa première partie de match fut assez discrète de sa part. Il n’est pas parvenu à créer du liant face à ce bloc regroupé. La star du Real Madrid a trop souvent joué dos au but. Résultat, il a perdu beaucoup de ballons et de duels. Il y a bien eu cette bonne tentative contrée à l’entrée de la surface (33e), c’est trop peu sur l’ensemble. Un gros retour défensif face à Semenyo (48e). Remplacé par Rodgers (73e).

- Gordon (3) : il va devoir s’y habituer. Le nouveau joueur du FC Barcelone est observé maintenant et pour le moment, il a du mal à s’y faire. L’ailier a eu beaucoup de mal à faire des différences sur son côté gauche. Il a même manqué un contrôle facile (30e). Il y a eu cette bonne séquence de débordement (34e) et c’est tout. Pire encore, l’ailier s’est montré beaucoup trop fébrile défensivement au duel avec Senaya (49e) et ça a failli coûter très cher à l’Angleterre. Il y a eu trop de centres manqués (55e). Remplacé par Saka (65e) qui a obligé le portier adverse à une belle parade (85e).

- Kane (3,5) : adroit dès ses premiers ballons entre une transversale pour Madueke, une passe dans le petit périmètre pour Bellingham, le capitaine anglais a donné le ton. Ça n’a pas été suivi d’effet. Il a été bien contrôlé par la défense ghanéenne sur sa seule situation de la première période (45e+3). Remuant certes, le buteur a essayé de bousculer la défense en décrochant ; problème, sa présence a manqué dans la surface. Surtout, après un tir cadré trop faiblard (69e), le Bavarois a eu la balle de match au bout du pied (86e) qu’il a envoyé en tribune. Alors qu’il aurait pu être le sauveur, Kane s’est surtout manqué.

Ghana :

- Asare (6) : titulaire dans les cages du Ghana après être entré à la pause face au Panama, le gardien devait assumer des responsabilités importantes dans un match où son équipe devait contenir un secteur offensif anglais déjà en grande forme. Rapidement sollicité, il s’est montré vigilant sur un centre trop axial de Reece James (19e), capté sans difficulté. Par la suite, la première période s’est révélée relativement calme pour lui, avec essentiellement des ballons aériens à gérer sur des centres mal ajustés ou des situations peu dangereuses. Un premier acte sans véritable intervention décisive. Benjamin Asare a très bien capté une tentative de Gordon à la 57e. Asare est venu se coucher au sol pour stopper un tir puissant et enroulé de Bukayo Saka (88e), avant de boxer un corner de Rice à la 90+4e. Un match sérieux.

- Mensah (6) : sur son couloir gauche, Gideon Mensah, installé en sélection depuis 2019 et également titulaire avec l’AJ Auxerre, a dû faire face à un Noni Madueke très actif dans son couloir. Dans un duel exigeant sur le plan physique, il a répondu présent en remportant notamment un duel important face à l’ailier anglais grâce à son agressivité et son impact. Solide dans l’ensemble, il a toutefois connu quelques approximations techniques, à l’image d’une passe manquée à la 35e minute. Il aura été solide tout au long de la rencontre sur son couloir, obligeant son vis-à-vis à changer de côté.

- Opoku (6,5) : dans l’axe gauche de la défense, Jerome Opoku, défenseur de Başakşehir âgé de 20 ans, a assumé son rôle dans la relance grâce à son pied gauche, cherchant à casser les premières lignes anglaises lorsque les occasions se présentaient. Globalement solide durant le premier acte, il a dû composer avec l’activité de Jude Bellingham dans sa zone, qu’il est parvenu à contenir par séquences. Il a néanmoins été mis sous pression par l’intensité de Declan Rice, où il a subi une faute sanctionnée d’un carton jaune pour le joueur d’Arsenal (41e). Il est venu réaliser un tacle ravageur devant Morgan Rogers à la 75e. Il a réalisé un match de guerrier en défense.

- Adjetey (6) : aligné dans à droite de la charnière centrale, Jonas Adjetey, défenseur de Wolfsburg auteur d’une saison en demi-teinte avec seulement 4 apparitions toutes compétitions confondues, a conservé la confiance de son sélectionneur pour ce choc. Dans une première période dominée par les centres anglais, il s’est montré particulièrement solide dans le jeu aérien, remportant plusieurs duels importants, notamment à la 40e minute où il a nettement pris le dessus sur son adversaire direct. En seconde période, il a encore repoussé tous les ballons de la tête. Une prestation sérieuse dans un contexte défensif sous pression constante.

- Senaya (7) : voir ci-dessus.

- Partey (5,5) : véritable cadre de la sélection ghanéenne avec ses 59 sélections, Thomas Partey a occupé le rôle de sentinelle devant la défense. Souvent sollicité dans les duels, notamment face aux décrochages de Harry Kane, il a tenté de stabiliser le bloc ghanéen. Il s’est illustré dès la 10e minute en repoussant un centre puissant de Noni Madueke. L’ancien milieu d’Arsenal a incarné l’équilibre de son équipe dans ce choc, dans une formation largement dominée en possession (environ 80 % pour l’Angleterre) mais regroupée pour tenir le score.

- Sibo (5) : pour sa première Coupe du Monde avec le Ghana, le milieu de terrain d’Oviedo a apporté de la densité dans l’entrejeu. Dans un rôle principalement défensif, Kwasi Sibo s’est concentré sur la récupération et la fermeture des espaces, combinant régulièrement avec Mensah sur le côté gauche pour tenter de relancer proprement. Malgré une forte domination anglaise, il a tenté de maintenir un minimum d’équilibre dans les transitions. Il a été globalement plus discret en seconde période.

- Yirenkyi (5) : à seulement 20 ans et international depuis 2025, le jeune milieu a été associé à Partey et Sibo dans un trio très bas sur le terrain. Positionné en soutien quasi permanent de la défense, Caleb Yirenkyi a évolué comme une seconde sentinelle, apportant une aide constante à Jonas Adjetey. Sa première période s’est essentiellement résumée à un travail défensif de couverture et de compensation. Ensuite, il a tenté de se projeter davantage vers l’avant sans pour autant peser sur la défense anglaise.

- Semenyo (4) : l’une des principales menaces offensives du Ghana, Antoine Semenyo, joueur de Manchester City, a occupé le couloir gauche face à une défense anglaise bien organisée. Habitué aux joutes de Premier League, il a notamment retrouvé Reece James, qu’il a déjà affronté à plusieurs reprises. Peu trouvé dans de bonnes conditions, il n’a pu déclencher aucune frappe franche, malgré une situation intéressante à quelques mètres de la surface anglaise (42e), finalement bien contenue par le bloc adverse. Bien pris par Konsa et James en seconde période, la star de City aura eu du mal à briller ce soir. Un match moyen de sa part.

- Williams (4,5) : préféré à Ernest Nuamah sur le côté droit, Iñaki Williams a évolué très haut sur le terrain, cherchant constamment la profondeur face à Djed Spence. Très impliqué dans les efforts défensifs aussi, il a participé au pressing ghanéen, notamment sur la charnière anglaise à la 36e minute. Malgré sa vitesse, il a rarement été en mesure de prendre l’ascendant dans son couloir. En seconde période, il a commis une petite faute sur Gordon, offrant un bon coup-franc à l’Angleterre (59e). Trop discret offensivement, il a été remplacé par Prince Adu à la 66e. L’entrant n’aura rien apporté, outre une action dangereuse à la 79e où il était proche d’ouvrir le score. L’entrant aura lui-même été remplacé par Baba à la 90+5e.

- J.Ayew (4) : capitaine et point d’ancrage de l’attaque ghanéenne, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jordan Ayew était titularisé en pointe, soutenu par Semenyo et Williams. Confronté à la charnière Ezri Konsa–Marc Guéhi, il a connu une première période particulièrement difficile, peinant à conserver les ballons et subissant l’impact physique adverse. Touché lors d’un duel, il a même évolué avec un bandage sur la tête. Très combatif, il a néanmoins réussi à s’illustrer dans un long duel physique face à Jude Bellingham avant la pause, parvenant à conserver un ballon malgré plusieurs adversaires sur lui. Il a été remplacé par Abdul Fatawu à la 66e. Le joueur de Leicester aura été transparent après son entrée.