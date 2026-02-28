Le Havre - PSG : les notes du match

Après la victoire de Monaco, le Paris Saint-Germain se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse du HAC pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Toujours leader au coup d’envoi, conséquence directe du nul concédé par Lens à Strasbourg (1-1), le club parisien avait une belle opportunité de prendre ses distances. Pour ce faire, Luis Enrique opérait quelques changements dans son onze de départ avec la présence de Zabarnyi et Hernandez en défense, mais également la titularisation de Dro dans l’entrejeu. De son côté, Didier Digard optait lui pour un 5-4-1 avec le retour de Seko et la présence de Soumaré et Boufal en attaque. Bien décidé à faire respecter la hiérarchie, le PSG démarrait fort cette rencontre.

La suite après cette publicité

Sur un premier corner de Lee, Kvaratskhelia reprenait de la tête, mais Zouaoui repoussait in extremis sur la ligne. Dans la foulée, Hakimi tentait sa chance, en vain (2e). Dominés, mais solidaires, les Normands trouvaient progressivement leur rythme de croisière pour contenir les vagues parisiennes. Mieux encore, les Ciel et Marine se montraient menaçants, mais Safonov sortait lui le grand jeu face à Ndiaye (11e). Si Lee armait une nouvelle tentative (24e), les débats s’équilibraient ensuite largement. Paris contrôlait. Le Havre n’hésitait pas à se projeter, mais aucune des deux formations ne parvenaient à faire la différence. Coupable d’un manque de réalisme dans les derniers mètres, à l’instar de cette nouvelle tête non cadrée de Zaïre-Emery, le PSG se réveillait juste avant la pause.

Le PSG prend 4 unités d’avance sur Lens

Bien placé après un nouveau centre rentrant de Lee, Barcola prolongeait de la tête pour délivrer les siens (0-1, 37e). Un but libérateur puisque les Parisiens accéléraient encore dans la foulée. Lancé par Barcola, Lee se présentait seul face à Diaw mais manquait totalement sa frappe (39e). Sur un centre en retrait d’Hakimi, Dro pensait lui s’offrir son premier but sous ses nouvelles couleurs, mais l’arbitre de la rencontre signalait une position de hors-jeu. En grande souffrance dans les dernières minutes du premier acte, le HAC peinait encore au retour des vestiaires. Profitant d’une mauvaise relance normande, Zaïre-Emery décalait Kvaratskhelia mais le Géorgien envoyait sa tentative sur le poteau (50e). Sur un fil, mais loin d’être résigné, le club doyen répondait. Très actif sur le front de l’attaque, Soumaré donnait le tournis à Pacho avant d’armer une lourde frappe, mais Safonov était toujours aussi impérial (53e).

La suite après cette publicité

Dans la dernière demi-heure, Nuno Mendes et Doué entraient en jeu pour le PSG alors que Koffi et Doucouré apportaient, eux, du sang frais aux Hacmens. Des changements qui ne changeaient pas vraiment la physionomie de ce match où Paris poussait encore pour se mettre à l’abri. Sur un nouveau débordement de Kvara, Mendes était d’ailleurs tout proche de le faire, mais le Portugais butait sur un Diaw décisif (67e). Dans la foulée, Kvara ne cadrait pas (71e). En fin de match, Digard utilisait ses dernières cartouches avec l’entrée en jeu de Quétant mais rien n’y faisait. Diaw retardait encore l’échéance face à Mbaye (78e) puis en repoussant le penalty de Doué (79e). Deux arrêts XXL qui n’empêchaient cependant pas la défaite du HAC. Avec cette courte victoire (1-0), le PSG consolide son fauteuil de leader et compte désormais 4 longueurs d’avance sur le RC Lens. Le Havre enchaîne un deuxième revers consécutif et reste 13e.

L’Homme du Match : Barcola (7,5) : aligné dans une position plus axiale, l’ex-Lyonnais était assez discret en début de rencontre, avant de se distinguer par son but et, surtout, lorsque le PSG partait en contre. Auteur de sa 9e réalisation de la saison en Ligue 1 après avoir repris de la tête un superbe centre de Lee (37e), il pouvait lui rendre l’appareil avec ce superbe extérieur du pied droit sur une transition rapide, mais le Sud-Coréen rata le cadre (38e). Juste avant la mi-temps, il repartait encore dans la profondeur et mettait au supplice l’arrière-garde du HAC, mais ne trouvait finalement pas Kvaratskhelia (45e). Dans le second acte, sa tête ne connaît pas la même conclusion de celle en première période (51e). Lancé par Zabarnyi dans la profondeur, il trouve Mendes qui bute sur Diaw (66e). Dans une position plus centrale, il a réalisé une bonne prestation, ce qui peut offrir à Luis Enrique des idées pour la suite de la saison.

La suite après cette publicité

Le Havre

- Diaw (7,5) : le portier sénégalais, préféré à Mpasi, prenait place dans le but des Ciel et Marine. Face à une équipe de la capitale ambitieuse, il a rapidement dû se montrer conquérant. Dans les airs ou encore sur des frappes sèches, le rempart a tout de même semblé fiable. Impliqué sur sa ligne, le rempart a pu se mettre en confiance. Peu avant la demi-heure, il a particulièrement été attentif à la course de Barcola qui pouvait se retrouver seul à seul avec le portier, en sortant parfaitement de sa cage (33e). Quelques instants plus tard, sa défense est peu attentive et Barcola vient placer sa tête. Le gardien ne peut rien faire, malheureux de voir le ballon filer sous sa barre transversale (37e). Il a ensuite failli encaisser un second but dans la foulée, finalement refusé pour hors-jeu (41e). Au retour des vestiaires, il écœure les Parisiens à deux reprises. Sur une énorme frappe de Doué (77e), puis en arrêtant un pénalty du tricolore dans la foulée (79e).

- Zagadou (4) : blessé lors de la défaite à Nantes la semaine passée, le défenseur était de retour dans la charnière centrale havraise au Stade Océane. Avec Seko et Lloris derrière, le joueur de 17 ans n’a fait que courir dans sa zone pour aider ses partenaires à ne pas prendre le bouillon. Or, la tâche a été très difficile, devant des offensifs percutants et déterminés à rester leaders du championnat. Barcola n’a d’ailleurs pas arrangé son moral, puisqu’il s’est montré impliqué, notamment sur l’ouverture du score. Il est resté loin du marquage, et l’attaquant a pris le ballon dans les airs (37e). Il a dû lire le jeu de ses adversaires pour essayer de garder l’esprit conquérant, mais cela n’a pas duré. Doué est rentré pour le perturber et cela n’a pas arrangé sa rencontre. Remplacé par Yassine Kechta (84e) qui est rentré dans son jardin pour se faire découper par Safonov à la suite d’une contre-attaque éclair en fin de match. Plus de peur que de mal.

La suite après cette publicité

- Seko (6) : tout comme Zagadou, le Japonais revenait de blessure et prenait place dans le onze de Digard ce soir. Une rencontre qu’il a dû aborder avec une implication débordante et une acclimatation rapide. Devant des Parisiens affamés par les cages de Diaw, le défenseur s’est montré serein tout en misant sur sa complicité avec ses deux arrières centraux. La force collective n’a cependant pas primé puisque sur le premier but parisien, rien n’est réellement organisé pour empêcher l’ouverture du score. Sans Sanganté suspendu, il a dû se montrer volontaire pour apporter du doute dans les têtes des hommes de Luis Enrique, rentrant aux vestiaires qu’avec un but d’avance. Un job très complexe, mais à peu près accompli. Or, dans le second acte, tout a semblé plus dur. Il est passé dans l’entrejeu après l’entrée de Doucouré et a couru deux fois plus.

- Lloris (4) : le leader de cette charnière havraise devait apporter son expérience face à la troupe de Luis Enrique. Malheureusement, tout a paru compliqué pour le défenseur. Le trio d’attaque n’a pas forcément ébloui durant les quarante-cinq premières minutes, certes, mais ils ont posé les bases en s’appropriant leur surface. Derrière Zouaoui, qui a énormément couru sur son couloir gauche, il est resté dans l’ombre et a récupéré quelques miettes, plutôt difficiles à digérer. Assez lent dans ses replis, un défaut toujours présent chez le tricolore, il n’a pas vraiment rassuré. Durant la seconde période, il est tout de même monté en puissance. Sans imposer sa loi, celui-ci a essayé de se transformer en guerrier. Assez présent dans les airs, le patron est resté solide.

- Pembélé (4) : sur le côté droit havrais, l’ancien joueur du PSG n’a fait que courir. Même si Kvaratskhelia n’a pas été épatant durant le premier acte, le jeune joueur a dû se montrer irréprochable pour aider ses partenaires. En grand danger dans l’entrejeu, mais également dans sa zone, il est resté dans le doute. Peu illuminé tant le ballon a fréquenté les pieds de Vitinha et Dro au milieu, celui-ci a tout simplement travaillé dans l’ombre, montrant un manque d’ingrédients majeurs face aux joueurs de la capitale. En seconde période, sa fraîcheur a totalement disparu et son coach l’a aussitôt remarqué. Remplacé par Fode Doucouré (61e) qui a été averti d’un carton jaune, et a apporté que très peu de solutions durant les trente minutes qui ont suivi.

- Gourna-Douath (6) : encerclé par un milieu de terrain parisien en jambe, le jeune joueur normand a été très actif dans la première partie de la rencontre. Dans une première période marquée par les assauts parisiens et leurs courses tout autant difficiles à suivre, il a tout de même tenté d’imposer sa force physique pour répondre. En seconde période, il a un peu plus de mal, lorsque le PSG a haussé le ton dans son pressing.

- Ebonog (3,5) : à l’image de ses partenaires dans le cœur du jeu, le jeune havrais a fait des efforts incalculables dans sa zone, mais ils ont été soulignés puisqu’il n’a pas pu mettre un pied devant l’autre. Dans chaque situation dangereuse, il est resté présent, sauf que les vagues parisiennes l’ont effacé du jeu. Avec un faible volume de jeu, sa soirée a été marquée par une irrégularité constante. Son alignement a tout de même paru légitime, mais aucune phase de possession n’a pu le rassurer. Au retour des vestiaires, la sueur a continué à couler sur son front et il s’est réellement senti inférieur. Malgré des efforts fournis jusqu’au temps additionnel, il a, lui aussi, été averti d’un carton jaune.

- Zouaoui (6) : sur son couloir gauche, tel un piston, le milieu de terrain a dû se mettre en jambe très rapidement et à de nombreuses reprises face aux attaquants parisiens. À la recherche de l’intervalle lorsque le ballon arrivait dans sa zone, il a essayé d’envoyer ses partenaires dans la moitié de terrain adverse pour qu’ils bataillent. Cependant, ce sont les visiteurs qui se sont montrés plus tranchants dans les derniers mètres. Par ailleurs, il s’est montré décisif dès l’entame de la rencontre. À la suite d’une tête puissante de Kvaratskhelia, il est resté sur la ligne de Diaw pour éviter l’ouverture du score parisienne (4e). Puis, il a dû continuer ses longues foulées sans relâche. Face à Kang-in Lee, celui-ci s’est même montré très présent, que ce soit dans les phases défensives ou offensives. Capable de venir titiller les Parisiens avec de l’audace, il a essayé tant bien que mal de montrer sa volonté en première période devant Hakimi. Après la pause, il n’a pas pu poursuivre sur le rectangle vert. Remplacé par Enzo Koffi Vinette (61e)

- Ndiaye (5) : placé en soutien de ses deux buteurs, le milieu offensif sénégalais n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent durant les quarante-cinq premières minutes. En mouvement, mais en manque de ballons tant les Parisiens ont eu le contrôle du jeu, il n’a pas pu se servir de ses qualités. Mise à part sur une frappe avant le quart d’heure de jeu, où il a buté sur Safonov dans la surface parisienne (10e). Capable de redescendre assez bas dans son jardin, il a voulu aller au combat et montrer à son coach qu’il avait faim durant la première demi-heure. Ensuite, les Parisiens ont marqué et, comme ses coéquipiers, il s’est retrouvé dans un flou total pour repartir de l’avant. Agile balle au pied, plus présent que ses partenaires lorsqu’il a fallu accélérer le jeu, celui-ci aurait pu aider les Havrais à égaliser dans les dernières minutes.

- Soumaré (4) : à l’image de Boufal sur le front de l’attaque, le numéro 45 n’a pas vraiment eu l’occasion de se montrer durant le premier acte. Malgré l’envie de s’imposer dans les duels, dos au jeu en pointe basse, il n’a pas eu les ballons les plus faciles à négocier. Avec un jeu assez lent, cela a été complexe pour lui de se montrer percutant balle au pied. Étant donné que les offensives havraises se sont comptées sur les doigts d’une main avant le retour aux vestiaires, son début de soirée a semblé plutôt amer. Après la pause, il aurait pu ouvrir le score avec une frappe en pivot, mais c’était sans compter sur le réflexe de Safonov (53e). Sa fin de soirée s’est poursuivie dans le doute, malgré quelques phases de jeu intéressantes pour les Normands.

- Boufal (4,5) : l’attaquant marocain, positionné aux côtés de Soumaré en pointe, est longtemps resté dans l’ombre en première période. Cependant, il a réussi un décalage étincelant pour permettre aux Havrais de créer du danger — sans réellement en apporter — après une jolie contre-attaque de ses coéquipiers (17e). Face à une défense parisienne en forme, le buteur a tout de même dû patienter pour se mettre en action, créant quelques mouvements organisés. Trop peu sollicité ensuite, il est resté une ombre profonde jusqu’à la pause. Remplacé par Kenny Quetant (71e), qui avait marqué contre Angers il y a plus d’un mois, mais qui n’a pas pu se mettre en action durant le dernier quart d’heure du haut de ses 19 ans. Seule une bicyclette peu appliquée l’a mis en avant.

PSG

- Safonov (6) : si le HAC a réussi à ramener le ballon dans sa surface, il n’a pas eu grand-chose à faire puisque sa défense a tenu la baraque en première période. Il s’est toutefois illustré en stoppant la frappe de Ndiaye, malgré le hors-jeu au départ sur le coup franc havrais (11e). En seconde mi-temps, il réalise une manchette monstrueuse sur le tir de Soumaré (54e). En fin de partie, il sort de manière spectaculaire devant Yassine Kechta (90e) et, malgré un dernier coup de chaud, il a su tenir le coup.

- Hakimi (6,5) : le capitaine parisien du soir a beaucoup pris son couloir, multipliant les courses dans le dos de Kang-in Lee. Comme souvent, il s’est essayé de loin, mais n’a pas connu de réussites (45e+1). En fin de première période, il prend une nouvelle fois son couloir droit pour délivrer une passe décisive pour Dro Fernandez. Mais le but est finalement refusé puisqu’il est parti en avance (41e). Derrière, il a aussi su contenir Zouaoui durant une bonne partie de la rencontre.

- Zabarnyi (6,5) : l’Ukrainien a réalisé une bonne prestation, et c’est à souligner, lui qui est globalement en difficulté depuis son arrivée. Auteur d’une bonne intervention devant Soumaré et de plusieurs récupérations (9), il n’a pris aucun risque dans ses interventions et n’a pas hésité à dégager le ballon lorsqu’il le fallait (5). Solide dans le duel, il a également fait parler son jeu long (3 passes longues réussies sur 4).

- Pacho (6,5) : critiqué ces derniers temps, l’Équatorien s’est montré très solide face à Issa Soumaré, le capitaine du Havre. Dans l’impact physique, il a été très peu bougé, mais a aussi multiplié les bonnes couvertures et les contres comme sur cette reprise de Boufal (45e). Sérieux dans la relance, il n’a presque jamais paniqué sous pression et a souvent cherché à ressortir proprement le ballon vers le milieu de terrain parisien.

- Hernández (6) : après avoir disputé 90 minutes contre Metz, le Champion du Monde 2018 a enchaîné une deuxième titularisation au Stade Océane où il a réalisé une prestation très propre. Très vigilant dans sa zone, il s’est illustré par plusieurs couvertures propres face à Soumaré (6e) et à Pembélé (26e, 53e). Sérieux dans ses interventions et bien placé pour couper les trajectoires, l’international français a apporté de la sécurité derrière, tout en restant propre dans la première relance.

- Dro (5) : pour sa deuxième titularisation consécutive en championnat, le milieu formé à La Masia a été présent dans les premières minutes de la rencontre, avec quelques redoublements de passes avec Vitinha, avant de se perdre. Rappelé à l’ordre par Luis Enrique, son coach lui a demandé de faire des appels en profondeur, des appels à vide comme le fait si bien Fabian Ruiz. Sur l’ouverture du score parisienne, son déplacement permet d’attirer Zagadou, laissant ainsi. Barcola quasiment seul pour placer sa tête. Quelques instants après, il pensait ouvrir son compteur en championnat, mais Hakimi était hors-jeu (41e). À l’aise techniquement, il a connu plus de mal physiquement et s’est facilement fait bouger par les Havrais. Remplacé par Nuno Mendes (61e). Le Portugais occupait l’aile gauche de l’attaque parisienne.

- Vitinha (6,5) : en deçà physiquement depuis quelques matchs, le Portugais a contrôlé le jeu parisien, en étant en permanence en mouvement. Dépositaire du jeu, il a tenté plusieurs passes cachées, a été attentif défensivement et a su répondre physiquement face à l’impact des Havrais. Le milieu du PSG a surtout dicté le tempo du match, alternant jeu court et renversements pour étirer le bloc normand. Petit point notable : malgré sa présence sur le terrain, il a laissé le penalty à Désiré Doué, qu’il l’a manqué.

- Zaire-Emery (6,5) : comme à son habitude, le Titi parisien était partout. En défense pour bloquer les tentatives havraises ou offensivement pour initier les récupérations hautes (50e) et apporter du soutien en attaque, comme il a pu le faire avec Kvaratskhelia (71e). Toujours aussi généreux dans l’effort, il a multiplié les courses pour offrir des solutions entre les lignes et accompagner les offensives parisiennes.

- Kvaratskhelia (6) : exilé sur le côté gauche, le Géorgien aurait pu ouvrir la marque après quelques minutes de jeu, mais sa tête fut stoppée par Zouaoui sur sa ligne (3e). Par la suite, il a percuté et a tenté de trouver la solution via des transversales ou des initiatives en solo, sans la réussite attendue. En revanche, il s’est montré très important dans le repli défensif, très cher à son entraîneur Luis Enrique, comme face à Pembélé (13e). En seconde période, il trouvait le poteau gauche de Diaw après une récupération haute (50e) et voit sa frappe passée au-dessus avant de sortir (71e). Remplacé par Ibrahim Mbaye (71e), qui bute sur Diaw (78e).

- Lee (6,5) : titulaire déjà face aux Messins, le Sud-Coréen s’est montré très en jambes face aux Havrais. Très actif balle au pied, l’ex-Majorquin a tenté plusieurs passes cachées et des centres pour faire plier la défense des Normands. C’est d’ailleurs sur l’un de ses corners tirés que Kvaratskhelia a failli ouvrir le score en début de rencontre (3e). Et c’est sur l’un de ses six centres tentés que Barcola a ouvert la marque de la tête (37e). Quelques instants plus tard, il est parfaitement trouvé par le numéro 29 sur transition, mais sa frappe passe à côté du petit filet (38e). Remplacé par Désiré Doué (61e). Après avoir provoqué un penalty, il voit sa tentative être stoppé sur sa gauche par Diaw (79e).

- Barcola (7,5) : voir ci-dessus