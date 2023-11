PSG-Newcastle : Michael Owen fustige l’arbitrage

Newcastle peut nourrir des regrets. Déterminés à jouer un mauvais tour au Paris Saint-Germain pour entretenir leurs chances de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions, les Toons ont longtemps pensé l’emporter après l’ouverture du score d’Alexander Isak, en première période. Mais c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil des Parisiens, qui, ont bénéficié d’un penalty accordé par Szymon Marciniak pour revenir dans la partie et accrocher le point du nul (1-1). Une décision de l’officiel polonais difficile à digérer et qui fait débat outre-Manche.

La suite après cette publicité

À l’heure d’analyser cette opposition entre Parisiens et Magpies, Michael Owen a fustigé le choix de l’arbitre de montrer le point de penalty à la suite d’une main discutable de Tino Livramento au bout du temps additionnel (90e+7). «C’est déchirant pour NUFC (Newcastle ndlr). Une si bonne performance. Jamais en un million d’années cela n’a été un penalty. Nous sommes plus loin que jamais d’appliquer la règle pour sanctionner cette main», a déclaré le Ballon d’Or 2001, passé par Newcastle entre 2005 et 2009 (79 rencontres, 30 buts), des propos rapportés par The Sun.