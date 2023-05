Real Madrid : Eduardo Camavinga a chambré Aurélien Tchouaméni pendant Rennes-Monaco

S’ils font aujourd’hui le beau temps du Real Madrid, les internationaux français Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni gardent tout de même un œil attentif sur l’actualité de leurs anciens clubs. Et parfois, cela peut même déboucher sur du chambrage et quelques tours d’espiègle entre les deux amis.

Hier après la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Séville FC (1-2), les deux joueurs n’ont ainsi pas manqué l’occasion de regarder le choc de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’AS Monaco (2-0). Sur le chemin du retour vers la capitale espagnole, Camavinga a donc logiquement taquiné son aîné, visiblement déçu de la défaite des Monégasques dans ce match crucial pour la course à l’Europe. En s’imposant, les Bretons se sont par ailleurs emparés de la 5e place, directement qualificative en Ligue Europa Conférence, au détriment de l’ASM, désormais 6e et en dehors des places européennes.

