Ligue 1 : pour ses 100 ans, l’AS Monaco arrache sur le fil la victoire contre Montpellier

C’était un match très spécial du côté de Louis II ce samedi soir. Pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, l’AS Monaco affrontait Montpellier. Une rencontre spéciale pour le club de la principauté qui fêtait ses 100 ans et qui avait ainsi dévoilé un tifo avec les quelques fidèles supporters dans le stade. Pour l’occasion, le coach Adi Hutter misait sur une équipe offensive avec la présence de Ben Seghir, Akliouche, Golovin, Embolo et Balogun sur le front de l’attaque. De quoi essayer d’assurer les trois points et d’enchaîner un sixième match sans défaite cette saison (3 victoires, 2 nuls). Et face à une équipe de Montpellier qui restait sur 3 défaites de rang, l’occasion était belle de mettre la pression sur le PSG, leader.

Mais contre toute attente, c’est bien le MHSC de Michel Der Zakarian qui réalisait la meilleure entame de match avec une première occasion au bout de quelques secondes de jeu. Bien en place, la formation montpelliéraine jaillissait en contre et profitait de la moindre erreur monégasque. La perte de balle de Salisu sur une relance a alors été fatale aux siens. Sur la contre-attaque, c’est le tout jeune Rabby Nzingoula (18 ans), lancé par Adams, qui inscrivait son tout premier but en professionnel en ajustant Kohn sans trembler (1-0, 15e). Un but qui réveillait l’AS Monaco, qui poussait ensuite pour tenter d’égaliser. Mais la maladresse devant le but d’Embolo puis de Balogun n’aidait pas à se relancer. Finalement, le buteur américain, sur un service du buteur suisse, remettait les deux équipes à égalité d’un bon plat du pied (1-1, 32e).

Monaco maladroit devant le but mais délivré

Le score ne bougera plus jusqu’à la mi-temps grâce notamment à plusieurs belles parades de Dimitry Bertaud. Au retour des vestiaires, l’AS Monaco accélérait et passait la seconde. Montpellier reculait au fur et à mesure et laissait clairement le cuir aux Monégasques (69% de possession de balle). Mais cela ne profitait pas à Monaco qui manquait cruellement de précision dans le dernier geste. Le jeune Eliesse Ben Seghir semblait peu inspiré dans le secteur offensif tout comme Maghnès Akliouche très discret dans cette rencontre. Et lorsque l’ASM se montrait dangereux, c’est le gardien Dimitry Bertaud qui réalisait des parades impressionnantes sur sa ligne comme devant Lamine Camara en fin de rencontre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 16 6 9 5 1 0 12 3 16 Montpellier 4 6 -11 1 1 4 6 17

Avant ça, Golovin seul face au but avait fait le choix de faire une feinte de frappe et de s’écrouler sur le retour de Tchato. Pas suffisant pour obtenir un penalty selon l’arbitre du match. Côté Montpellier, c’est Savanier qui ne passait pas loin d’un sublime coup franc dans les derniers instants. Son tir venait s’écraser sur la barre de Kohn, qui était resté immobile (86e). Finalement, les deux équipes pensaient se quitter dos à dos. Sauf que l’international sénégalais Lamine Camara ne comptait pas gâcher la fête du centenaire de Monaco. Dans les dernières secondes, à la 90e+8, après plusieurs parades de Bertaud juste avant, l’ancien du FC Metz envoyait une frappe précise qui venait taper le poteau et finir au fond des filets (2-1). La délivrance pour Monaco qui reprend la tête du championnat à égalité avec le PSG grâce à ces trois points. Montpellier poursuit sa série noire de manière cruelle, mais pourra essayer de construire sur sa performance du soir.