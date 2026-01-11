Menu Rechercher
Supercopa

Real Madrid : Ferland Mendy rechute encore avant d’affronter le Barça

Ferland Mendy, lors d'un match du Real Madrid. @Maxppp
Barcelone Real Madrid

À quelques heures de la finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone, le Real Madrid devra composer sans Ferland Mendy. Le latéral gauche français, touché physiquement, n’a pas récupéré à temps et ne figurera pas dans le groupe, privant Xabi Alonso d’une option supplémentaire dans sa rotation défensive. Antonio Rüdiger, lui, est pleinement rétabli et pourrait être aligné selon COPE.

L’absence de Mendy modifie légèrement les plans du staff madrilène sur le flanc gauche, un secteur clé face à une arme barcelonaise redoutable : Lamine Yamal. Même si Mendy n’était pas annoncé titulaire, le club devra gérer cette situation tactiquement pour sécuriser son côté gauche et conserver son équilibre défensif dans cette rencontre capitale. Álvaro Carreras et Fran Garcia devraient bien être disponibles.

