60'
Supercoupe d'Espagne 2025/2026 Finale
Barcelone
MT : 2-2
60'
Real Madrid
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
45+6'
Gonzalo García
45+4'
2 - 1
R. Lewandowski (PD Pedri)
45+2'
1 - 1
(PD Gonzalo García) Vinícius Júnior
36'
1 - 0
Raphinha (PD Fermín López)
Possession 71% Barcelone Real Madrid
Tirs 11 6 2 5 7 9
Compositions Barcelone 4-2-3-1 Real Madrid 4-3-3
Stats joueurs

Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Gonzalo García 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 4/5 80% #3 Logo Barcelone Raphinha 2/4 50%
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 3 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 3 #3 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 2
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 63/65 97% #2 Logo Barcelone Jules Koundé 63/66 95% #3 Logo Barcelone Eric García 67/71 94%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
50% 30 Victoires 13% 8 Nuls 37% 22 Victoires

Blessures & suspensions

Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Marc-André ter Stegen Marc-André ter Stegen Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Kylian Mbappé Kylian Mbappé Blessure au genou Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu

Top commentaires

Le vieux fusil 20:23 Ça mérite jaune quand-même... 6 Répondre
Match Barcelone - Real Madrid en direct commenté

Finale de Supercoupe d'Espagne - dimanche 11 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Real Madrid (Supercoupe d'Espagne, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Supercoupe d'Espagne entre Barcelone et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 11 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

José Luis Munuera Montero arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Antonio Ramón Martínez Moreno arbitre assistant
Iñigo Prieto López de Ceraín arbitre assistant
Alejandro Quintero González quatrième arbitre
Adrián Cordero Vega quatrième arbitre
David Gálvez Rascón arbitre VAR
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City Jeddah
Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City
  • Année de construction : 2014
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 63079
  • Affluence moyenne : 17919
  • Affluence maximum : 62165
  • % de remplissage : 34

Match en direct

Date 11 janvier 2026 20:00
Compétition Supercoupe d'Espagne
Saison 2025/2026
Phase Finale
Code BAR-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Real Madrid ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Pedri, F. de Jong, Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal, R. Lewandowski.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, F. Valverde, J. Bellingham, A. Tchouameni, E. Camavinga, Vinícius Júnior, Gonzalo García, Rodrygo.

Qui arbitre le match Barcelone Real Madrid ?

José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Real Madrid ?

Jeddah accueille le match au Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Raphinha 36', R. Lewandowski 45+4'.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : Vinícius Júnior 45+2', Gonzalo García 45+6'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
