Match Barcelone - Real Madrid en direct commenté
Finale de Supercoupe d'Espagne - dimanche 11 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Real Madrid (Supercoupe d'Espagne, Finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Supercoupe d'Espagne entre Barcelone et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 11 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Real Madrid.
Arbitres
FAQ
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Real Madrid ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Pedri, F. de Jong, Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal, R. Lewandowski.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, F. Valverde, J. Bellingham, A. Tchouameni, E. Camavinga, Vinícius Júnior, Gonzalo García, Rodrygo.
- Qui arbitre le match Barcelone Real Madrid ?
José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Real Madrid ?
Jeddah accueille le match au Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Raphinha 36', R. Lewandowski 45+4'.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : Vinícius Júnior 45+2', Gonzalo García 45+6'.