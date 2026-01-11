Match Barcelone - Real Madrid en direct commenté

Finale de Supercoupe d'Espagne - dimanche 11 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Real Madrid (Supercoupe d'Espagne, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Supercoupe d'Espagne entre Barcelone et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 11 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Real Madrid.