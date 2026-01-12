Real Madrid : la rage de Thibaut Courtois après la défaite face au Barça

Battu en finale de la Supercoupe d’Espagne par le Barça de Raphinha (3-2), le Real Madrid est reparti frustré de Djeddah. Malgré une rencontre globalement équilibrée, les Madrilènes ont le sentiment d’avoir laissé passer leur chance, notamment après une seconde période plus aboutie. Thibaut Courtois, auteur d’un match correct dans sa cage, n’a pas caché sa déception au coup de sifflet final, estimant que le scénario du match aurait pu basculer en faveur des siens.

Le portier belge de 33 ans a pointé un manque d’audace en début de rencontre, tout en soulignant la domination madrilène après la pause : « nous méritions de gagner en deuxième mi-temps. Nous aurions parfaitement pu gagner ce match. En première mi-temps, nous avons peut-être été trop prudents. » Courtois a également regretté de ne pas avoir davantage exploité la prestation de Vinicius : « nous n’avons pas profité de cette version de Vini aujourd’hui. Il a été un cauchemar pour eux et nous n’en avons pas profité. »