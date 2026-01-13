Menu Rechercher
Supercopa

Vinicius Jr s’est plaint de Lamine Yamal à l’arbitre

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Vinicius Junior @Maxppp
Barcelone 3-2 Real Madrid

S’il y a un Madrilène qui peut repartir avec la tête haute d’Arabie saoudite, c’est Vinicius Jr. Très critiqué ces dernières semaines, et même sifflé par ses supporters, le Brésilien a rendu une très belle copie contre le FC Barcelone malgré la défaite des siens (3-2). Et les caméras de Movistar ont pu capter une séquence où le numéro 7 du Real Madrid a interpellé l’arbitre pour se plaindre de… Lamine Yamal.

« Je te l’ai déjà dit. Il simule tout le temps, il se jette tout le temps », a ainsi indiqué le Brésilien à José Luis Munuera Montero, évoquant le numéro 10 barcelonais. Il faut dire que pendant la rencontre, les deux joueurs ont eu des échanges verbaux qui avaient l’air tout sauf amicaux…

Pub. le - MAJ le
