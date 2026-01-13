Vinicius Jr s’est plaint de Lamine Yamal à l’arbitre
S’il y a un Madrilène qui peut repartir avec la tête haute d’Arabie saoudite, c’est Vinicius Jr. Très critiqué ces dernières semaines, et même sifflé par ses supporters, le Brésilien a rendu une très belle copie contre le FC Barcelone malgré la défaite des siens (3-2). Et les caméras de Movistar ont pu capter une séquence où le numéro 7 du Real Madrid a interpellé l’arbitre pour se plaindre de… Lamine Yamal.
« Je te l’ai déjà dit. Il simule tout le temps, il se jette tout le temps », a ainsi indiqué le Brésilien à José Luis Munuera Montero, évoquant le numéro 10 barcelonais. Il faut dire que pendant la rencontre, les deux joueurs ont eu des échanges verbaux qui avaient l’air tout sauf amicaux…
