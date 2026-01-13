Supercoupe d’Espagne, Barça : le discours galvanisant de Ronald Araujo

Ronald Araujo a surpris ses coéquipiers avec un discours de motivation puissant avant la finale de la Supercoupe d’Espagne. S’appuyant sur le dernier Clásico au Santiago Bernabéu, perdu face au Real Madrid (2-1), le défenseur uruguayen a appelé le vestiaire à prendre leur revanche et à démontrer que le Barça était supérieur à son éternel rival. Il a présenté la Supercoupe comme l’occasion idéale de décrocher un titre et de poursuivre l’histoire du club, rappelant la victoire des Catalans lors de la précédente édition.

Araujo a conclu son intervention en affirmant sa confiance totale dans le groupe et en soulignant la force du collectif comme moteur de leurs succès : « continuons à écrire l’histoire », un message qui a profondément marqué l’équipe, d’après Mundo Deportivo. Après la rencontre, son coéquipier Pedri a confirmé l’impact du discours d’Araujo sur le moral du vestiaire : « Ronald, sur et en dehors du terrain, nous apporte énormément. Son discours avant d’entrer sur le terrain nous a galvanisés et nous étions prêts à nous battre ». Un retour de convalescence réussi pour le défenseur de 26 ans.