Menu Rechercher
Commenter 2
Supercopa

Supercoupe d’Espagne, Barça : le discours galvanisant de Ronald Araujo

Par Allan Brevi
1 min.
Ronald Araujo @Maxppp
Barcelone 3-2 Real Madrid

Ronald Araujo a surpris ses coéquipiers avec un discours de motivation puissant avant la finale de la Supercoupe d’Espagne. S’appuyant sur le dernier Clásico au Santiago Bernabéu, perdu face au Real Madrid (2-1), le défenseur uruguayen a appelé le vestiaire à prendre leur revanche et à démontrer que le Barça était supérieur à son éternel rival. Il a présenté la Supercoupe comme l’occasion idéale de décrocher un titre et de poursuivre l’histoire du club, rappelant la victoire des Catalans lors de la précédente édition.

La suite après cette publicité

Araujo a conclu son intervention en affirmant sa confiance totale dans le groupe et en soulignant la force du collectif comme moteur de leurs succès : « continuons à écrire l’histoire », un message qui a profondément marqué l’équipe, d’après Mundo Deportivo. Après la rencontre, son coéquipier Pedri a confirmé l’impact du discours d’Araujo sur le moral du vestiaire : « Ronald, sur et en dehors du terrain, nous apporte énormément. Son discours avant d’entrer sur le terrain nous a galvanisés et nous étions prêts à nous battre ». Un retour de convalescence réussi pour le défenseur de 26 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Supercopa
Barcelone
Ronald Araújo
Pedri

En savoir plus sur

Supercopa Supercoupe d'Espagne
Barcelone Logo Barcelone
Ronald Araújo Ronald Araújo
Pedri Pedri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier