Objectif 5/5 pour le PSG. Le double champion d’Europe avait pour ambition de poursuivre son parcours jusque-là sans-faute dans cette première phase de Ligue des Champions. Seul le Real Madrid a réussi pareille statistique après sa victoire d’hier soir. La venue de la Roma au Parc des Princes s’y prêtait plutôt bien sur le papier seulement l’horizon n’est plus aussi bleu pour les Parisiens depuis les graves blessures de Kvaratskhelia il y a un mois et de Doué le week-end dernier. Pour ce premier match sans son Golden Boy, Luis Enrique privilégiait Mayulu sur le côté gauche de l’attaque, décidément en odeur de sainteté ces dernières semaines, associé à Torres dans l’axe et Akliouche à droite. Le néo international français avait des fourmis dans les jambes allumant la première mèche pour un Torres trop court dans la surface (2e).

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Pas de Dembélé au coup d’envoi donc, ni de Marquinhos laissé sur le banc au profit de Zabarnyi. La charnière était à pointer du doigt sur la première réaction romaine. Après une perte de balle d’Akliouche, l’Ukrainien gardait son premier poteau, pendant que Pacho suivait Castro jusque dans la zone de son coéquipier. Hermoso était lui seul aux six mètres et avait tout le loisir d’ajuster Safonov (0-1, 5e). Douchés sous la pluie froide qui tombait sur la capitale ce soir, les Parisiens essayaient de repartir de l’avant. Ils semblaient toutefois plus lents que d’habitude. Les transmissions mettaient toujours un ou deux temps de plus pour arriver à destination. Le bloc adverse se révélait aussi très efficace, rapide pour se replier avant de défendre en avançant pour faire reculer le collectif rouge et bleu. On observait aussi quelques maladresses techniques.

La Roma a secoué le PSG

Seul Mayulu surnageait pendant que Luis Enrique commençait à s’agacer sur son banc de touche. Petit à petit tout de même, la fatigue liée notamment au marquage individuel exigé par Gasperini se faisait sentir. Le PSG parvenait à prendre le dessus sur son adversaire, et égalisait sur ce corner de Mayulu pour Zabarnyi, complètement oublié par la défense italienne (1-1, 31e). De quoi donner confiance à l’ancien de Bournemouth, qui montait en puissance dans cette soirée, à l’image de son intervention sur Castro (36e). La tête de Ndicka avait donné un frisson aux Franciliens (40e), comme pour rappeler que la Roma serait coriace jusqu’au bout. Le gros pressing des joueurs de la Louve repartait de plus belle au retour des vestiaires. Sur une nouvelle approximation, Hermoso frôlait le doublé (48e), tandis que Safonov réalisait une parade décisive sur cette frappe de Pisilli plein axe (51e).

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Le danger se rapprochait mais c’est à ce moment-là que le PSG reprenait confiance et trouvait enfin de la profondeur dans son jeu. Neves a bien failli en profiter sur cette tête plongeante qui est venue s’échouer à un cheveu du poteau (55e). Lancé comme une balle sur son côté droit par Akliouche, Hakimi devançait Wesley França pour obtenir un penalty (60e). À peine entré en jeu, Dembélé concrétisait l’offrande et offrait l’avantage aux siens (2-1, 62e). Au-delà de son but, le Ballon d’Or 2025 offrait plus de fluidité dans le jeu de son équipe, à coup de remises en une touche et de déplacements entre les lignes. Ce temps fort ne durait pas et la Roma restait en vie avec les entrées de Dybala et Malen. Ce dernier profitait même d’un nouveau moment de flottement et d’une main de Vitinha pour égaliser sur penalty (2-2, 78e). Une odeur de KO régnait sur la pelouse dans ces derniers instants mais ni Hermoso (82e), ni Ruiz et Vitinha (87e), et encore Hakimi (90e) puis Dembélé ne sont parvenus à concrétiser leurs occasions. Le PSG concède le nul et lâche ses premiers points de la saison en C1.

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- l’homme du match : Hermoso (7,5) : la très bonne surprise de ce premier acte côté romain. Titulaire à gauche de la défense à trois, l’Espagnol a surtout marqué les esprits par son apport offensif, avec une ouverture du score digne d’un véritable attaquant. Mais réduire sa prestation à ce but serait injuste : sa lecture du jeu et son sérieux défensif ont également fait beaucoup de bien à la Roma. Une première période particulièrement aboutie. Hermoso était même tout proche du doublé à la 47e sur une reprise de volée. Idem encore à la 82e. Il a été partout. Joueur ayant touché le plus de ballons côté romain et joueur ayant tiré le plus au but du match. Pas mal pour un défenseur.

PSG

- Safonov (5) : battu à bout portant par Mario Hermoso dès la 5e minute, le portier russe n’a pas vraiment eu l’occasion de se racheter avant la pause. Il a notamment été sauvé par le manque de précision de Ndicka sur corner (40e). Auteur d’une sortie aérienne manquée au retour des vestiaires (48e), il se rattrape quelques minutes plus tard avec une superbe parade devant Pisilli (52e). Pris à contre-pied sur le penalty de Donyell Malen (78e).

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- Hakimi (7) : le capitaine parisien a tenté d’apporter du danger dans son couloir droit, avec notamment une percée intéressante dans la surface (13e). Il réalise aussi une intervention précieuse devant Castro (15e). Toujours aussi remuant en seconde période, le Marocain n’a jamais rechigné à faire les efforts et a été récompensé de son activité en obtenant le penalty (60e), transformé par Dembélé (62e). Encore intéressant avec une talonnade à destination de João Neves dans la surface (72e). L’un des Parisiens les plus entreprenants. Physiquement, il semble inarrêtable.

- Zabarnyi (7) : le défenseur ukrainien a progressivement gagné en assurance et cela s’est ressenti sur le terrain. Auteur de l’égalisation d’une belle tête croisée sur corner (31e), il réalise également un sauvetage précieux avant la pause (43e). L’ancien défenseur de Bournemouth a eu le mérite de relancer son équipe à un moment où elle ne trouvait absolument aucune solution offensivement. Une prestation très intéressante dans une rencontre pourtant loin d’être évidente pour la charnière parisienne. Il a clairement rassuré.

- Pacho (5) : une première période relativement sobre pour l’Équatorien, dans une défense parisienne mise sous pression par les transitions et les coups de pied arrêtés romains. Moins impérial qu’à l’accoutumée, le défenseur central se rend notamment coupable d’une grosse erreur de marquage sur la séquence qui amène le penalty romain (74e). Une prestation en deçà de ses standards.

- Nuno Mendes (5,5) : toujours aussi remuant dans son couloir gauche. Le Portugais a multiplié les initiatives offensives et les projections pour déstabiliser le bloc romain, s’essayant également à deux frappes lointaines (7e, 37e). Il délivre un excellent ballon à João Neves, dont la tête plongeante passe tout près du poteau (55e). L’un des rares Parisiens capables de créer des différences individuelles en première période. Remplacé par Warren Zaïre-Emery (59e), qui a d’abord occupé le poste de latéral gauche avant de retrouver l’entrejeu à la suite de l’entrée en jeu de Lucas Hernandez.

- Vitinha (5) : le milieu portugais a touché énormément de ballons, cherchant à orienter le jeu et à trouver des solutions face au bloc italien. C’est d’ailleurs l’une de ses frappes contrées qui amène le corner de l’égalisation parisienne (31e). Mais sa prestation est ternie par cette main dans sa propre surface (74e), sanctionnée après intervention de la VAR et permettant à Donyell Malen d’égaliser sur penalty (78e). Malgré son gros volume de jeu, le Portugais a aussi été moins tranchant qu’à l’accoutumée dans ses transmissions.

- João Neves (5) : intéressant dans sa capacité à accélérer le jeu en une touche de balle. Le Portugais a notamment délivré une excellente passe verticale pour Ferran Torres, qui n’a pas su l’exploiter (17e). Il passe tout près de donner l’avantage au PSG sur une tête plongeante qui frôle le poteau de Svilar (55e). Également recherché par Hakimi dans la surface (72e), il a tenté d’apporter du danger par ses projections. Remplacé par Lucas Hernandez (79e), qui a pris place dans le couloir gauche de la défense parisienne.

- Fabian Ruiz (5) : difficile de ressortir du lot dans un entrejeu parisien qui a longtemps peiné à trouver des solutions face au bloc italien. L’Espagnol a notamment manqué d’influence dans les trente derniers mètres. Dans une rencontre où le PSG avait cruellement besoin de verticalité et de changements de rythme, on attendait davantage de sa qualité de passe. Une prestation assez quelconque du milieu espagnol.

- Mayulu (5) : quelques éclaircies par intermittence pour le jeune Parisien, auteur d’une belle percée individuelle (21e). Il est surtout passeur décisif sur le corner de l’égalisation de Zabarnyi (31e). Généreux dans les efforts et régulièrement amené à permuter avec Ferran Torres, le néo-international français a tenté d’apporter des solutions malgré la solidité du bloc romain. Remplacé par Mika Godts (67e), qui a manqué sa reprise au second poteau sur corner avant de réclamer, en vain, un penalty (82e).

- Ferran Torres (3) : une première période assez discrète pour l’attaquant espagnol, qui a eu du mal à se mettre en évidence. Il a notamment mal exploité une belle ouverture de João Neves (17e), mais provoque le carton jaune de Mancini (41e). L’ancien Barcelonais n’a jamais véritablement trouvé la clé face à la défense à trois romaine et a trop peu pesé dans la surface adverse. Remplacé par Ousmane Dembélé (59e), buteur sur penalty trois minutes après son entrée en jeu (62e). Le Ballon d’Or 2025 est également passé tout près du doublé au terme d’un joli numéro individuel, mais s’est heurté à un excellent Svilar (76e).

- Akliouche (3,5) : coupable d’une perte de balle particulièrement coûteuse à l’origine de l’ouverture du score romaine, l’ancien Monégasque a eu du mal à se racheter offensivement. Régulièrement mis en difficulté par Wesley, l’international français a éprouvé beaucoup de difficultés à faire des différences dans son couloir droit. Il se rend encore coupable d’une perte de balle sur l’action qui amène le penalty de la Roma (74e). Une soirée particulièrement compliquée même s’il trouve joliment Hakimi avant le penalty. Remplacé par Quentin Ndjantou (79e).

Roma

- Svilar (6) : une première période sans véritable intervention décisive à mettre à son actif. Le portier serbe n’a pas été particulièrement inquiété, mais il ne peut pas non plus être tenu responsable de l’égalisation parisienne. Pris à défaut au premier poteau sur la tête de Zabarnyi, il n’avait quasiment aucune marge de manœuvre. Une mi-temps finalement assez neutre. Il n’a rien pu faire sur le pénalty de Dembélé (2-1), mais s’est imposé face au Ballon d’Or 2025 lors de son face à face à la 75e.

- Hermoso (7,5) : voir ci-dessous.

- Ndicka (5) : difficile de lui reprocher grand-chose tant les Parisiens ont rarement réussi à le mettre directement en difficulté. Le défenseur ivoirien a vécu un premier acte assez tranquille, mais aurait même pu devenir l’un des héros romains avec sa tête à la 39e minute. Et il a commis une faute bête sur Mayulu au retour des vestiaires.

- Mancini (4) : le capitaine romain a montré deux visages. Son envie de participer aux offensives est appréciable, mais elle ne doit pas se faire au détriment de ses obligations défensives. Trop souvent mis en difficulté dans son placement et contraint de multiplier les interventions en retard, il a fini par être averti. Une première période assez laborieuse pour lui. Et Mancini a encore coulé en seconde mi-temps, à l’image de son geste en retard à la 64e. Il a été remplacé par Daniele Ghilardi à la 67e.

- Wesley (4) : l’un des Romains les plus intéressants en première mi-temps. Le Brésilien a affiché beaucoup d’envie et de personnalité dans son couloir, sans se contenter de défendre. Il a aussi répondu présent dans les duels, preuve d’un équilibre intéressant. Mais c’est lui qui est coupable sur le but du 2-1, puisqu’il a découpé Achraf Hakimi dans sa surface pour offrir un pénalty au PSG, transformé par Dembélé (61e). Un match à deux visages…

- Molina (5) : une première période à deux visages pour l’Argentin. Son activité et sa volonté de se projeter ont permis à la Roma d’exister offensivement sur le flanc droit, mais il a souffert face à la vitesse et aux prises d’initiative de Nuno Mendes. Trop fréquemment pris dans son dos, il a laissé quelques espaces préoccupants. En seconde période, il a tenté un lobe très lointain après une sortie de Safnov, sans réussite (52e). Il a été remplacé par Donyell Malen à la 67e, qui a égalisé sur pénalty à la 77e d’une frappe surpuissante (2-2).

- Koné (6) : fidèle à ce qu’il sait faire de mieux, le Français a été l’un des principaux garants de l’équilibre romain. Son agressivité dans les duels, son volume et son sens de l’intervention ont permis à la Roma de ne pas sombrer dans l’entrejeu. Il a aussi fait preuve d’intelligence dans ses interventions, sans tomber dans l’excès. Ensuite, Koné a perdu un duel à l’épaule assez inattendu face à Senny Mayulu (49e). Il a été remplacé par Bryan Cristante à la 63e, qui a bien stoppé l’offensive du PSG en fin de match.

- De Roon (4) : difficile de ressortir sa prestation dans un milieu de terrain où Koné a clairement pris le dessus. Le Néerlandais a manqué d’influence, aussi bien dans la récupération que dans l’utilisation du ballon : son apport est resté trop limité pour peser au cœur du jeu.

- Pisilli (5) : titularisé pour la deuxième fois de la saison en Ligue des Champions, le jeune Italien n’a pas vraiment saisi l’occasion de se mettre en valeur. Il a manqué de justesse dans ses choix et n’a pas suffisamment pesé entre les lignes pour offrir une solution supplémentaire à ses partenaires. Une première période trop timide. Pisilli est également resté bien trop discret en seconde période, outre sa tentative à la 74e.

- Soulé (6) : l’Argentin a été l’un des rares Romains à apporter une véritable différence dans les trente derniers mètres. Sa qualité technique et sa capacité à trouver les espaces ont immédiatement fait la différence sur l’ouverture du score, avec une offrande parfaite pour Hermoso. Il a encore montré toute sa palette technique en seconde période, mais a clairement baissé son rythme d’un cran. Il a été remplacé par Emanuele Lulli à la 82e.

- Castro (3,5) : étrangement préféré à Malen, l’Argentin n’a pas franchement justifié ce choix sur les 45 premières minutes. Son activité défensive est louable, mais elle ne peut pas masquer son manque d’influence dans le secteur offensif. Trop peu dangereux et parfois maladroit dans les situations favorables, il a laissé passer une occasion de marquer des points en première période. Il a été remplacé par Paulo Dybala à la 63e, qui n’a rien apporté de plus pour autant.