Pierre Ménès remporte son procès face à EA Sports

Mars 2021. Canal + diffuse le documentaire de Marie Portolano, « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », dénonçant notamment des agressions sexuelles de Pierre Ménès sur deux journalistes du groupe audiovisuel. Ce dernier a pris la décision, après enquête, de le suspendre jusqu’à nouvel ordre avant que le journaliste de 60 ans ne le quitte à la suite d’un accord financier. Mais ça n’est pas la seule conséquence, puisqu’il fut également écarté des commentaires du jeu FIFA de la société américaine EA Sports, aux côtés de son ex-collègue à C+ Hervé Mathoux.

Et d’après les informations de L’Informé, l’ancien consultant du groupe Canal a en partie obtenu gain de cause face à Electronic Arts Publishing, le tribunal de Lyon l’obligeant à verser près de 75 000 euros au titre de ses préjudices matériels et économiques et de ceux de son entreprise, ainsi que 10 000 euros de frais de procédure. Si victoire judiciaire il y a, les sommes touchées sont bien loin de celles demandées au départ par le principal concerné (200 000 € de préjudice matériel et 100 000 € de préjudice moral).