OL : ce ne sera pas Pierre Sage

La rumeur a vite enflé sur les réseaux sociaux : et si Pierre Sage revenait sur le banc de l’Olympique Lyonnais ? Le départ surprise de Paulo Fonseca en plein coeur de cette saison se confirme, et l’OL se retrouve obligé de chercher un coach en plein mois de novembre. Deux noms semblent se dégager, comme nous vous l’avons relayé hier soir, mais l’hypothèse Pierre Sage a emballé certains supporters.

La suite après cette publicité

Auriez-vous aimé voir Pierre Sage revenir sur le banc de l'OL ? OUI : c'est un enfant du club dont l'aventure s'était terminée trop vite NON : il est en situation d'échec et son histoire avec l'OL est terminée Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Limogé brutalement par John Textor en janvier 2025 après une série de mauvais résultats, Pierre Sage avait ravi les fans lyonnais les mois précédents. Après avoir brillamment rebondi du côté du RC Lens, il est parti se tester en Angleterre, où les choses ne se passent pas très bien du côté de Crystal Palace, 18e de Premier League. De quoi imaginer un limogeage dans les prochains jours, ce qui le rendrait disponible pour l’OL. Cependant, selon les informations de L’Equipe, Pierre Sage ne fait pas partie de la liste des dirigeants, et il n’a même pas été contacté.