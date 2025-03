Leipzig en a déjà ras-le-bol de la diva Xavi Simons

Le Paris Saint-Germain peut se frotter les mains. Cet hiver, les pensionnaires du Parc des Princes se sont définitivement séparés de Xavi Simons, pour lequel le RB Leipzig a signé un gros chèque de 80 M€, bonus compris. Mais ceux-ci sont facilement atteignables. Une belle opération pour les champions de France, mais aussi pour le principal intéressé, qui perçoit le plus gros salaire de l’histoire du club selon Bild, soit une coquette somme de 13 M€ par an. Côté allemand, on s’est félicité d’avoir réussi à conserver un grand talent, qui était pourtant courtisé par une dizaine de gros clubs européens. Mais alors que cette union était sans nuages en apparence, le ciel s’est obscurci ces derniers temps.

La suite après cette publicité

Ce lundi, Bild assure que «les choses ne se passent pas bien au RB Leipzig». Collectivement, tout d’abord, les résultats de l’équipe ne sont pas à la hauteur des attentes. Sixième au classement et à quelques longueurs des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, Leipzig affiche un bilan de 10 victoires, 9 nuls et 6 défaites. De plus, il faut préciser que les coéquipiers de Loïs Openda restent sur seulement 3 succès lors de leurs 10 dernières sorties en Bundesliga. Plusieurs raisons expliquent cela, notamment la faillite de certains cadres. C’est le cas de Xavi Simons (7 buts, 4 assists en 24 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, 23 titularisations), qui est pointé du doigt ce lundi par Bild.

Un comportement de star qui ne passe pas

Le média allemand écrit à son sujet : «pendant des semaines, Simons n’a pas été à la hauteur de ses revendications et de sa position au premier plan dans l’équipe. Il ne décide pas des matches, mais est devenu de plus en plus un facteur d’incertitude sur le compte des buts encaissés.» Bild ajoute que ses coéquipiers le ressentent et que cela provoque des troubles dans le vestiaire. A Leipzig, on estime que le Néerlandais s’affaiblit et qu’il aurait besoin d’une pause comme Openda mais il a sa place dans le onze d’ores et déjà assurée. Pour ne rien arranger, son comportement fait jaser. En effet, Bild indique que sa grande confiance en lui est problématique.

La suite après cette publicité

Il est d’ailleurs difficile de lui donner des conseils ou de le réprimander. De plus, il fait ce qu’il veut sur le terrain comme en dehors. Bild révèle que le joueur et ses nombreux conseillers annulent à leur guise les opérations organisées par le club avec les médias ou les sponsors. Un comportement de diva qui exaspère au plus haut point en interne. D’ailleurs, certains membres du RBL avaient déconseillé aux dirigeants de le recruter définitivement, estimant qu’il n’a pas une bonne attitude. De plus, ils pensent qu’il ne fallait pas investir autant sur ce joueur, qui n’est pas digne d’être celui qui incarne l’image du club. Le mariage entre Xavi Simons et Leipzig a à peine débuté, que ça sent déjà le divorce entre une partie du club et lui.