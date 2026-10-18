Angers - OM : les notes du match

L’OM respire enfin. Vainqueurs à Troyes la semaine dernière (0-2), les Olympiens ont remis ça à Angers (2-5), dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Quelques jours après leur revers en Ligue Europa face à l’Olympiakos, les Marseillais se présentaient avec un onze remanié : CJ Egan-Riley et Geoffrey Kondogbia étaient associés en défense centrale, tandis que le jeune Nouhoum Kamissoko enchaînait en championnat. Amine Harit et Himad Abdelli accompagnaient Igor Paixão et Amine Gouiri dans le secteur offensif. Face à des Angevins désireux de rebondir après leur lourde défaite à Brest (5-1), les hommes de Bruno Génésio ont rapidement pris le contrôle du ballon, sans se mettre à l’abri.

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Contre le cours du jeu, le SCO a pourtant ouvert le score à la 14e minute. Après avoir feinté un centre sur le côté droit, Amine Sbaï a adressé un ballon de l’extérieur du pied, repris par Lilian Rao-Lisoa après une intervention manquée de Kondogbia (1-0). Les Angevins ont ensuite tenté de profiter des espaces laissés par les Phocéens, mais sans concrétiser leurs situations. Peu dangereux jusque-là, l’OM a finalement renversé la rencontre en l’espace de six minutes. L’ancien Angevin Abdelli a égalisé de la tête sur un centre puissant de Weah, sans célébrer son but (37e, 1-1). Le minot Kamissoko a ensuite donné l’avantage aux siens en reprenant un corner frappé par Emerson, juste avant la pause (43e, 1-2).

Deux victoires d’affilée en L1 pour l’OM : une première cette saison

Au retour des vestiaires, l’OM poursuivait sur sa lancée. Les Phocéens ont d’abord été proches de faire le break, mais Anthony Lopes s’est interposé sur un centre puissant de Tochukwu Nnadi (50e). Quelques minutes plus tard, Abdelli récupérait le ballon avant de servir Gouiri, crocheté par Yassin Belkhdim dans la surface. L’arbitre accordait alors un penalty à l’attaquant algérien, transformé en deux temps après une première parade de Lopes (60e, 1-3). Angers n’a toutefois pas abdiqué. Peter a d’ailleurs trouvé la transversale sur une reprise de volée (67e). Les Angevins ont finalement été récompensés de leurs efforts quelques minutes plus tard. Sur un corner, Arcus a été accroché par Nnadi dans la surface, poussant l’arbitre à siffler un nouveau penalty. El Ouazzani ne s’est pas fait prier pour transformer la sentence et relancer le suspense (75e, 2-3).

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Un suspense de courte durée. Tout juste entré en jeu, Amine Harit redonnait deux buts d’avance à l’OM, après un service de Nnadi à l’entrée de la surface et une belle frappe enroulée (83e, 2-4). Deux minutes plus tard, Igor Paixão scellait définitivement le succès marseillais et inscrivait son premier but de la saison (85e, 2-5). Avec cette victoire, l’OM enchaîne ainsi un deuxième succès consécutif en championnat, une première cette saison, et retrouve un peu de sérénité après sa déconvenue européenne. Avec 14 buts inscrits, l’OM monte même à la première place des meilleures attaques de L1. Au classement, les Phocéens sont 8es en attendant la fin de cette 7e journée, tandis qu’Angers est 14e.

L’homme du match : Himad Abdelli (7,5) : l’international algérien a livré une prestation convaincante face à son ancien club. Très actif dans l’entrejeu, le milieu de 26 ans a participé à la réaction marseillaise après l’ouverture du score angevine. À la 37e minute, il a parfaitement coupé de la tête le centre de Timothy Weah pour remettre l’OM à hauteur du SCO, lançant ainsi la révolte marseillaise. Disponible et impliqué dans les combinaisons offensives, il a également tenté de construire le jeu avec Kamissoko après la pause. C’est également lui qui sert Gouiri sur l’action qui provoque le penalty inscrit par son compatriote. Une soirée particulière et réussie pour l’ancien Angevin, qui s’est illustré en inscrivant un but important dans la remontée marseillaise. Un match qui confirme qu’il est l’un des patrons de l’OM cette saison. Remplacé par Keyliane Abdallah (80e), qui s’est illustré par quelques fulgurances.

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Angers

- Lopes (3,5) : l’ancien gardien de l’OL retrouvait un adversaire qu’il connaît bien. Et malgré l’ouverture du score angevine, sa première période a pris une tournure particulièrement frustrante. Il a d’abord répondu présent avec deux arrêts, mais il a fini par céder à deux reprises en l’espace de six minutes : d’abord face à Himad Abdelli à la 37e, puis devant Nouhoum Kamissoko à la 43e. Malgré un arrêt sur Gouiri sur penalty, le Portugais n’a rien pu faire et a encaissé un troisième but (1-3, 58e). La fin de match s’est compliquée face aux buts d’Amine Harit (2-4, 83e) et Igor Paixao (2-5, 85e) mais Anthony Lopes ne pouvait pas faire grand-chose. Il est aussi l’auteur d’une belle parade devant Keyliane Abdallah en fin de match (88e).

- Raolisoa (4,5) : cadre d’Angers avec près de 119 apparitions sous les couleurs du club, le latéral gauche de 26 ans a vécu une première période mouvementée, avec un but aussi inattendu que précieux. À la 14e minute, il a ouvert le score dans des circonstances particulièrement chanceuses : après un centre d’Amine Sbaï, qui avait pris le dessus sur Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia a repoussé le ballon de la tête, mais celui-ci a rebondi sur Raolisoa avant de terminer sa course au fond des filets de Jeffrey de Lange. Touché après un duel sur corner à la 48e minute, il a également connu une alerte physique, avant de parvenir à se relever. La seconde période a été plus compliquée pour lui et il a décliné au fil des minutes.

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- Gernigon (3) : dans l’axe de la défense angevine, Maël Gernigon a dû composer avec les déplacements d’Amine Gouiri, un attaquant marseillais qui n’hésite pas à décrocher pour participer au jeu et créer des espaces entre les lignes. Solide dans les airs, le défenseur a néanmoins eu du mal à contrôler complètement les mouvements de l’international algérien, notamment lorsque celui-ci quittait sa position axiale pour venir apporter du soutien au milieu. Il est notamment en retard sur le but d’Igor Paixão (2-5, 85e).

- Biumla (3,5) : avec son mètre 85, Emmanuel Biumla dispose d’un gabarit intéressant pour s’imposer dans les duels aériens, mais le défenseur central d’Angers n’a pas toujours réussi à faire parler cet avantage au cours de la première période. Plutôt peu sollicité, il n’a pas non plus dégagé une impression de maîtrise absolue dans ses interventions. Biumla est venu faire une grosse faute sur Gouiri à la 67e, qui lui a logiquement coûté un jaune. Il a été remplacé par Joseph Kalulu à la 72e qui n’a pas su colmater les brèches en fin de match.

- Arcus (3,5) : sur le côté droit de la défense angevine, Carlens Arcus a connu une première période délicate face aux offensives marseillaises, spécialement celles d’Igor Paixão. Le latéral a eu du mal à contenir seul les accélérations du Brésilien et a souvent dû compter sur le soutien défensif de son ailier pour limiter les dégâts. Cependant, l’Haïtien a su apporter offensivement et c’est lui qui obtient le penalty converti par Amine El Ouazzani (72e).

- Belkhdim (2,5) : installé au cœur du jeu angevin, le milieu marocain a vécu une première période particulièrement discrète. Face à un entrejeu marseillais qui a progressivement repris le contrôle des opérations, Yassin Belkhdim a peiné à trouver des espaces pour s’exprimer et à apporter une véritable solution à ses partenaires. Bien contenu par le travail défensif de l’OM, il n’a pas réussi à peser suffisamment dans la construction ni à donner du rythme aux offensives du SCO. Pire encore, dès la 58e, il a offert un penalty à l’OM en venant crocheter Gouiri dans son dos, avant d’être en retard sur un contre de l’OM à la 70e.

- Van den Boomen (3) : capitaine, Branco van den Boomen avait une mission importante dans l’entrejeu : apporter son expérience et tenter de maintenir l’équilibre face à la densité marseillaise. Le milieu de 31 ans a livré une grosse bataille au cœur du jeu, notamment face à Tochukwu Nnadi et Nouhoum Kamissoko. Dans un match où Angers a progressivement perdu la maîtrise du ballon, son rôle était essentiel pour tenter de ralentir les offensives adverses et conserver un minimum de contrôle. En difficulté en seconde période, il a de moins en moins pesé sur ce match.

- Sbaï (4,5) : Amine Sbaï a été directement impliqué dans l’ouverture du score angevine, avec un centre à l’origine du but de Raolisoa à la 14e minute. Face à Egan-Riley, il a réussi à prendre le dessus et à envoyer le ballon dans une zone dangereuse. La suite lui a été favorable : après le dégagement de la tête de Kondogbia, le ballon a rebondi sur Raolisoa avant de finir au fond des filets marseillais. Ensuite, il s’est montré actif, mais trop frêle, comme à la 62e. Il a également initié une tentative de Prosper Peter sur son dernier ballon (89e). Remplacé par Anthony Bermont (89e) qui n’a pas eu les moyens de se mettre en évidence.

- Mouton (4) : en numéro 10, juste derrière Amine El Ouazzani, Louis Mouton avait la responsabilité de faire le lien entre le milieu angevin et son avant-centre. Mais il a eu beaucoup de mal à remplir cette mission durant la première période. Trop souvent positionné bas sur le terrain, il a manqué de présence dans les zones où Angers avait besoin de créer du danger. Son influence offensive est restée limitée et il n’a pas suffisamment accompagné les mouvements de son attaquant pour mettre la défense marseillaise sous pression. Il a été remplacé dès la 57e par Prosper Peter. L’entrant s’est montré remuant, comme à la 66e ou sur sa frappe repoussée par Jeffrey de Lange (88e).

- Allevinah (4) : sur le côté droit de l’attaque angevine, Jim Allevinah a surtout abattu un travail défensif important au cours de cette première période. Plutôt que de se projeter constamment vers l’avant, il a continuellement reculé pour prêter main-forte à Carlens Arcus face à Igor Paixão. En se comportant presque comme un second latéral, il a permis à son coéquipier de ne pas se retrouver systématiquement seul face aux accélérations marseillaises. Il a été remplacé par Harouna Djibirin à la 72e qui a coulé comme ses partenaires angevins.

- El Ouazzani (3,5) : avec un seul but inscrit cette saison, Amine El Ouazzani avait l’occasion de se mettre en évidence face à une charnière marseillaise composée de CJ Egan-Riley et Geoffrey Kondogbia. Mais l’avant-centre angevin a eu beaucoup de mal à exister dans ce duel. Peu servi dans de bonnes conditions, il n’a pas réussi à véritablement mettre les défenseurs olympiens sous pression ni à se créer suffisamment d’espaces pour faire parler ses qualités de finisseur. Son activité est restée limitée et il a manqué de poids dans le jeu offensif du SCO. Toutefois, c’est lui qui a marqué le penalty pour relancer le SCO (75e). Remplacé par Bane Diatta (89e) qui n’a pas vraiment eu l’occasion de se montrer.

OM

- De Lange (5) : le Néerlandais a vécu une soirée globalement tranquille malgré quelques frayeurs. Impuissant sur le but gag de Raolisoa, le portier marseillais a ensuite été peu sollicité, mais a vu la barre transversale le sauver sur une tentative de Peter (66e). Il n’a rien pu faire sur le penalty d’El-Ouazzani (75e), laissant une impression plutôt neutre dans cette rencontre.

- Weah (7) : très remuant sur son côté droit, l’ancien de la Juve a été l’un des principaux détonateurs de l’OM en première période. Percutant et disponible, l’Américain a multiplié les débordements et les centres, jusqu’à délivrer une passe décisive pour Abdelli sur un superbe centre pour l’égalisation marseillaise à la 37e minute. Déjà précieux dans l’animation offensive avec son activité, il s’est également illustré défensivement en intervenant in extremis devant Sbaï (35e), évitant au SCO de faire le break. Il est l’auteur d’une très belle déviation pour le but de Paixão. Un match plein.

- Egan-Riley (5,5) : CJ Egan-Riley a vécu une première période compliquée face à Angers. Mis en difficulté sur l’ouverture du score, le défenseur marseillais s’est fait éliminer par Sbaï, dont le centre a provoqué le but gag de Raolisoa (14e). Il a également semblé manquer d’agressivité dans le pressing, laissant des espaces aux Angevins pour se projeter en transition. Si l’OM a su renverser la rencontre grâce à sa réaction offensive, l’Anglais a affiché quelques signes de fébrilité, notamment dans la gestion des duels et des accélérations adverses.

- Kondogbia (5,5) : le transfuge de l’Atlético de Madrid a livré une prestation mitigée face à Angers. Le milieu marseillais a été impliqué sur l’ouverture du score gag du SCO, son dégagement de la tête retombant sur Raolisoa, qui en a profité pour marquer. Malgré cette erreur malheureuse, il a participé au travail défensif de l’OM avant d’être remplacé à l’heure de jeu par Nayef Aguerd (58e). Une entrée qui intervient alors que Marseille avait déjà repris le contrôle de la rencontre même si le Marocain a été précieux sur plusieurs interventions.

- Emerson (6) : l’Italien a livré une prestation sérieuse face à Angers, se montrant précieux dans son couloir gauche. Le latéral marseillais s’est notamment illustré sur corner avec une passe décisive pour Kamissoko (43e), grâce à un excellent ballon au premier poteau. Solide et appliqué, il a contribué au succès olympien.

- Kamissoko (6,5) : Nouhoum Kamissoko a marqué des points face à Angers. Le jeune milieu marseillais a fait preuve d’opportunisme et d’agressivité pour inscrire le but du 2-1 à la 43e minute, en coupant parfaitement de la tête le corner d’Emerson au premier poteau. Une réalisation qui récompense son activité et permet à l’OM de concrétiser sa domination avant la pause. Sérieux dans l’entrejeu, il a également participé aux efforts collectifs marseillais, même s’il a parfois manqué de justesse dans les combinaisons après la reprise. Une prestation encourageante, couronnée par un but important.

- Nnadi (7) : actif dans l’entrejeu, le milieu marseillais s’est montré intéressant dans la récupération et la projection, avant de se muer en passeur décisif sur le but d’Harit. À la 83e minute, sa belle ouverture a permis à Harit de faire le break, avant qu’il ne trouve Weah dans la surface sur l’action du but de Paixão. Mais son match a été terni par une grosse erreur défensive à la 74e, lorsqu’il a accroché Arcus dans la surface, offrant un penalty au SCO. Une faute évitable, heureusement sans conséquence sur le résultat final et qui n’a pas terni son beau match dans l’ensemble où il a récupéré le plus de ballons dans le match (9 ballons récupérés). Averti à la 74e minute puis remplacé par Maupay (90e).

- Harit (7) : Amine Harit a livré un bon match face à Angers. Inspiré techniquement, disponible entre les lignes et juste dans ses choix, le Marocain a largement contribué à la bonne animation offensive marseillaise. Il est notamment à l’origine de l’égalisation d’Abdelli à la 37e minute, avec un excellent décalage vers Weah, avant de se montrer lui-même décisif en fin de rencontre. À la 83e minute, parfaitement servi par Nnadi à l’entrée de la surface, il a enroulé une superbe frappe du pied droit dans le petit filet de Lopes. Au-delà de son but, Harit a apporté de la créativité et de la fluidité au jeu olympien, faisant régulièrement les bonnes différences dans les petits espaces. Une prestation pleine, qui confirme son importance lorsqu’il évolue avec confiance et liberté dans le secteur offensif. Remplacé par Ulisses Garcia en fin de rencontre (90e).

- Abdelli (7,5) : voir ci-dessus.

- Paixão (5) : l’ancien du PSV a montré de l’envie et de la percussion face à Angers, sans parvenir à concrétiser ses occasions. Plutôt actif sur le côté gauche et prenant souvent l’ascendant sur Arcus, le Brésilien a tenté de faire la différence en provoquant son vis-à-vis et en repiquant dans l’axe, mais sa frappe enroulée à la 26e minute a frôlé le poteau de Lopes, avant une tête trop écrasée à la 33e. Il a également manqué de précision après la pause, avec une tentative qui s’est envolée au-dessus du but angevin. Il a finalement été récompensé en fin de match en concluant une superbe action. On peut en attendre plus.

- Gouiri (6) : le joueur formé à l’OL a connu une rencontre globalement satisfaisante face à Angers. D’abord intéressant dans ses déplacements et sa capacité à combiner, l’attaquant marseillais s’est procuré plusieurs situations, mais a manqué de précision dans le dernier geste, à l’image de sa frappe repoussée par Lopes à la 42e minute. Il s’est toutefois rattrapé après la pause en provoquant un penalty, avant de voir sa tentative repoussée par le gardien angevin. Opportuniste, l’international algérien a parfaitement suivi pour inscrire son but dans un deuxième temps (60e) et permettre à l’OM de faire le break. De l’imprécision à l’efficacité, Gouiri a su peser sur le score malgré quelques déchets.