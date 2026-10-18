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Match Angers - Marseille en direct commenté
7e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 18 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Angers et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Angers et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 18 octobre 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Angers et Marseille.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Angers et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2026 à 15:00 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Angers Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Angers et Marseille ?
Angers SCO : le coach S. Gilli a choisi une formation en 4-1-4-1 : Anthony Lopes, M. Gernigon, L. Mouton, L. Raolisoa, C. Arcus, E. Biumla, A. Sbaï, Y. Belkhdim, B. van den Boomen, J. Allevinah, A. El Ouazzani.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, G. Kondogbia, C. Egan-Riley, T. Weah, T. Nnadi, N. Kamissoko, Igor Paixão, H. Abdelli, A. Harit, A. Gouiri.
- Qui arbitre le match Angers Marseille ?
Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Angers Marseille ?
Angers accueille le match au Stade Raymond Kopa.
- Quelle est la date et l'heure du match Angers Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2026, coup d'envoi 15:00.
- Qui a marqué le but pour Angers ?
Un seul but a été inscrit pour Angers par L. Raolisoa 14'.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : H. Abdelli 38', N. Kamissoko 43', A. Gouiri 60'.