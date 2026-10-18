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1 - 3
67'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 7e journée
Angers
1 - 3
MT : 1-2
67'
Marseille
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+
Temps forts
60'
1 - 3
A. Gouiri
mi-temps
1 - 2
43'
1 - 2
(PD Emerson) N. Kamissoko
38'
1 - 1
(PD T. Weah) H. Abdelli
14'
1 - 0
L. Raolisoa
Voir le live commenté
Classement live 9 Marseille 9 14 Angers 7
Possession 58% Marseille Angers
Tirs 6 5 11 1 6 17
Grosses occasions créées 100% Marseille 2 Angers 0
Compositions Angers 4-1-4-1 Marseille 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 ANG N NUL 2 OM
380 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Emerson 1 #2 Logo Marseille Timothy Weah 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 3/4 75% #2 Logo Marseille Himad Abdelli 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Angers Amine Sbaï 2
Fautes subies
#1 Logo Angers Jim Allevinah 3 #2 Logo Angers Amine El Ouazzani 3 #3 Logo Marseille Amine Gouiri 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Igor Paixão 1/7 14%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Angers Amine El Ouazzani 6/7 86% #2 Logo Angers Jim Allevinah 5/6 83% #3 Logo Angers Lillian Rao-Lisoa 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Angers Yassine Belkhdim 3 #2 Logo Marseille Timothy Weah 3 #3 Logo Angers Amine Sbaï 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Angers Amine El Ouazzani 3/3 100% #2 Logo Angers Branco van den Boomen 2/2 100% #3 Logo Angers Emmanuel Biumla 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Angers Yassine Belkhdim 0/4 0% #2 Logo Angers Branco van den Boomen 0/4 0% #3 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 0/2 0% #2 Logo Angers Yassine Belkhdim 0/2 0% #3 Logo Angers Carlens Arcus 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 41/42 98% #2 Logo Marseille Himad Abdelli 44/46 96% #3 Logo Marseille Geoffrey Kondogbia 49/52 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Marseille Himad Abdelli 23

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
V
N
D
V
D
V
D
D
D
Rencontres précédentes
10% 2 Victoires 45% 9 Nuls 45% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Louis Mouton Louis Mouton Maladie Louis Mouton Louis Mouton Blessure musculaire Jim Allevinah Jim Allevinah Inconnu Jim Allevinah Jim Allevinah Blessure musculaire Yassine Belkhdim Yassine Belkhdim Blessure au bras Haris Belkebla Haris Belkebla Blessure à la cuisse Haris Belkebla Haris Belkebla Blessure au pied Prosper Peter Prosper Peter Ischio-jambiers Prosper Peter Prosper Peter Blessure à la cheville Ousmane Camara Ousmane Camara Blessure à la cuisse Joseph Kalulu Joseph Kalulu Lésion du bassin Harouna Djibirin Harouna Djibirin Blessure à la cheville Jordan Lefort Jordan Lefort Carton rouge
Pierre-Emile Højbjerg Pierre-Emile Højbjerg Blessure à la cuisse Keyliane Abdallah Keyliane Abdallah Inconnu Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Derek Cornelius Derek Cornelius Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup

Top commentaires

Marseillais 15:29 Vous avez pas l’impression que Angers joue a 20 et nous a 4 tellement ya aucune solution 4 Répondre
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Match Angers - Marseille en direct commenté

7e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 18 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Angers et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Angers et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 18 octobre 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Angers et Marseille.

On en parle

Arbitres

Jérémie Pignard arbitre principal
0
2.8
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Aurélien Drouet arbitre assistant
Hicham Zakrani arbitre assistant
Remi Landry quatrième arbitre
Cyril Gringore arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Raymond Kopa Angers
Stade Raymond Kopa
  • Année de construction : 1912
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 19000
  • Affluence moyenne : 9883
  • Affluence maximum : 17325
  • % de remplissage : 53

Match en direct

Date 18 octobre 2026 15:00
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 7
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code ANG-OM
Zone France
Équipe à domicile Angers SCO
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Angers et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2026 à 15:00 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Angers Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Angers et Marseille ?

Angers SCO : le coach S. Gilli a choisi une formation en 4-1-4-1 : Anthony Lopes, M. Gernigon, L. Mouton, L. Raolisoa, C. Arcus, E. Biumla, A. Sbaï, Y. Belkhdim, B. van den Boomen, J. Allevinah, A. El Ouazzani.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, G. Kondogbia, C. Egan-Riley, T. Weah, T. Nnadi, N. Kamissoko, Igor Paixão, H. Abdelli, A. Harit, A. Gouiri.

Qui arbitre le match Angers Marseille ?

Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Angers Marseille ?

Angers accueille le match au Stade Raymond Kopa.

Quelle est la date et l'heure du match Angers Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2026, coup d'envoi 15:00.

Qui a marqué le but pour Angers ?

Un seul but a été inscrit pour Angers par L. Raolisoa 14'.

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : H. Abdelli 38', N. Kamissoko 43', A. Gouiri 60'.

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