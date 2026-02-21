PSG : la satisfaction de Désiré Doué après le succès contre Metz

Buteur déjà lors de Monaco-PSG en C1, Désiré Doué a ouvert le score contre Metz ce samedi lors de la victoire des Parisiens (3-0) en Ligue 1. Interrogé après la rencontre, le Golden Boy 2025 a loué cette victoire importante des siens qui leur permet de reprendre la première place du championnat devant Lens, qui a perdu contre Monaco en début de soirée. Il est également revenu sur ces derniers jours et les critiques à son égard, ainsi que sur sa sortie prématurée à la mi-temps, suite à une alerte à l’adducteur.

« C’était très important de gagner ce soir. On a vu le match juste avant, on a vu qu’ils avaient perdu. On a repris la première place et il va falloir la garder. Mon but, une réponse par rapport aux critiques ? Pas forcément (besoin) d’apporter une réponse, mais juste de très bien jouer et d’aider l’équipe. Ce soir, on a très bien joué. On aurait voulu mettre plus de buts ce soir, mais on rapporte les trois points, c’est le + important. Ma cuisse ? C’est de la prévention, tout va très bien », a-t-il déclaré à Ligue 1+.