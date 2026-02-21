Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

PSG : la satisfaction de Désiré Doué après le succès contre Metz

Par Kevin Massampu
1 min.
Doué (PSG) @Maxppp
PSG 3-0 Metz

Buteur déjà lors de Monaco-PSG en C1, Désiré Doué a ouvert le score contre Metz ce samedi lors de la victoire des Parisiens (3-0) en Ligue 1. Interrogé après la rencontre, le Golden Boy 2025 a loué cette victoire importante des siens qui leur permet de reprendre la première place du championnat devant Lens, qui a perdu contre Monaco en début de soirée. Il est également revenu sur ces derniers jours et les critiques à son égard, ainsi que sur sa sortie prématurée à la mi-temps, suite à une alerte à l’adducteur.

La suite après cette publicité

« C’était très important de gagner ce soir. On a vu le match juste avant, on a vu qu’ils avaient perdu. On a repris la première place et il va falloir la garder. Mon but, une réponse par rapport aux critiques ? Pas forcément (besoin) d’apporter une réponse, mais juste de très bien jouer et d’aider l’équipe. Ce soir, on a très bien joué. On aurait voulu mettre plus de buts ce soir, mais on rapporte les trois points, c’est le + important. Ma cuisse ? C’est de la prévention, tout va très bien », a-t-il déclaré à Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier