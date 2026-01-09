Ethan Mbappé proche de l’Algérie ?

Les images de Kylian Mbappé présents à la CAN en compagnie de sa famille, dont son frère Ethan, ont fait le tour du monde. Le joueur du Real Madrid a été aperçu à deux matches, du Maroc et du Cameroun, durant son court séjour, ce qui a fait jaser. Car il était aussi attendu pour un match de l’Algérie, pays d’origine de sa mère Fayza.

La suite après cette publicité

Comme le rapporte Le Parisien, c’est surtout son frère Ethan, joueur du LOSC, qui a un faible pour la sélection algérienne. Une sélection dont il se sentirait proche, et dont il discuterait avec ses coéquipiers lillois Nabil Bentaleb et Aïssa Mandi. De là à imaginer un avenir avec les Fennecs ? La Fédération algérienne serait attentive au dossier. Après avoir récupéré un Zidane, l’Algérie a peut-être une chance de séduire un Mbappé…