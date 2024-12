Monaco-PSG : Gonçalo Ramos cartonne François Letexier et les arbitres de Ligue 1

La relation entre les joueurs de Ligue 1 et les arbitres ne risque pas de s’arranger. Surtout après les décisions litigieuses de François Letexier, lors de Monaco - Paris Saint-Germain (2-4), mercredi soir, dans le cadre de la 16e journée du championnat. L’arbitre de 35 ans a décidé de ne pas sanctionner Wilfried Singo, suite à sa semelle sur le visage de Gianluigi Donnarumma, à la 17e minute de jeu. Une décision que ne comprend pas Gonçalo Ramos.

L’international portugais, buteur après avoir commencé le match sur le banc, estime que le défenseur de l’ASM n’aurait pas dû terminer cette rencontre. « Je pense que tout le monde a vu son visage. Je ne sais pas comment c’est possible que ça ne soit pas un carton rouge. L’arbitre a un seul travail, c’est de protéger les joueurs. Et ce n’est pas moi ou les joueurs qui le disent, ils (les arbitres) nous l’ont dit au début de la saison. Qu’ils devaient protéger les joueurs. Et aujourd’hui, ils n’ont pas protégé (Gianluigi) Donnarumma », a-t-il indiqué en zone mixte.