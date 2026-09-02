Monaco prête Thilo Kehrer à l’Ajax

L’AS Monaco a vécu une ultime journée de mercato très agitée, marquée par les transferts manqués de Lamine Camara à Chelsea et de Folarin Balogun à Everton. Ce matin, les pensionnaires du stade Louis II ont, en revanche, bouclé le départ de Thilo Kehrer. Une information dévoilée hier par nos soins.

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«L’AS Monaco annonce le prêt de Thilo Kehrer à l’Ajax Amsterdam pour la saison 2026-2027. Arrivé en Principauté lors du mercato hivernal 2024 en provenance de West Ham United, Thilo Kehrer s’est rapidement installé en défense centrale et imposé comme un élément régulier de l’effectif monégasque. Au cours de ses deux premières saisons sous le maillot Rouge & Blanc, il a contribué aux deux podiums obtenus par l’AS Monaco en Ligue 1, synonymes de qualification pour la Ligue des Champions.»