Galatasaray accélère pour Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est-il sur le point de se séparer définitivement de Mauro Icardi ? Barré par la concurrence sur le front de l’attaque parisienne, l’Argentin a logiquement été poussé vers la sortie et prêté au Galatasaray l’été dernier. Une opération concluante puisque le joueur de 30 ans a affiché un ratio plus qu’intéressant avec le club stambouliote, en témoigne ses 23 réalisations cette saison. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues auprès des dirigeants turcs.

Selon les informations rapportées par Fanatik, le PSG et le Galatasaray ont entamé les pourparlers concernant le montant définitif du transfert du natif de Rosario qui devrait avoisiner les 12 millions d’euros bonus compris. Le champion de Turquie en titre semble enclin à répondre favorablement aux exigences salariales de la vedette argentine. A un an du terme de son contrat, il est peu probable que Mauro Icardi redore un jour la tunique bleu et rouge.

À lire

PSG : bonne nouvelle pour Sergio Rico