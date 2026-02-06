Le bijou d’Alexandre Lacazette avec NEOM

Désormais en Arabie saoudite, Alexandre Lacazette continue de régaler les amoureux du ballon rond. Ce vendredi, l’ancien buteur de l’OL a d’ailleurs ouvert le score avec son club de NEOM, opposé à Al-Riyadh.

Sur un centre en retrait, l’international français brillait en envoyant une superbe frappe en première intention dans la lucarne opposée. De quoi porter son compteur but à 8 réalisations cette saison. Le Général se porte bien.