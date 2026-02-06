SPL
Le bijou d’Alexandre Lacazette avec NEOM
Désormais en Arabie saoudite, Alexandre Lacazette continue de régaler les amoureux du ballon rond. Ce vendredi, l’ancien buteur de l’OL a d’ailleurs ouvert le score avec son club de NEOM, opposé à Al-Riyadh.
رياضة ثمانية @thmanyahsports – 16:40
هدف! ⚽️🔥Voir sur X
ألكسندر لاكازيت يسجل هدف التقدم لصالح نيوم في شباك الرياض 🥅
#نيوم_الرياض | #دوري_روشن_السعودي
Sur un centre en retrait, l’international français brillait en envoyant une superbe frappe en première intention dans la lucarne opposée. De quoi porter son compteur but à 8 réalisations cette saison. Le Général se porte bien.
