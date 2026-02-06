Menu Rechercher
Le bijou d’Alexandre Lacazette avec NEOM

Par Josué Cassé
Désormais en Arabie saoudite, Alexandre Lacazette continue de régaler les amoureux du ballon rond. Ce vendredi, l’ancien buteur de l’OL a d’ailleurs ouvert le score avec son club de NEOM, opposé à Al-Riyadh.

رياضة ثمانية
هدف! ⚽️🔥
ألكسندر لاكازيت يسجل هدف التقدم لصالح نيوم في شباك الرياض 🥅

#نيوم_الرياض | #دوري_روشن_السعودي
Voir sur X

Sur un centre en retrait, l’international français brillait en envoyant une superbe frappe en première intention dans la lucarne opposée. De quoi porter son compteur but à 8 réalisations cette saison. Le Général se porte bien.

