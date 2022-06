LdN : victoire de la Macédoine du Nord à l'extérieur, Chypre et l'Irlande du Nord dos à dos

La Ligue des Nations continuait ce dimanche avec deux matchs de la troisième division à 18h. Dans le groupe 2 de cette Ligue C, Chypre recevait l'Irlande du Nord tandis que dans le groupe 4, la Macédoine du Nord se déplaçait à Gibraltar.

Les partenaires du Napolitain Eljif Elmas, tombeurs de l'Italie en barrages de qualifications à la Coupe du Monde, dominaient la rencontre face à Gibraltar et s'imposaient grâce à une réalisation du milieu de Levante Elis Bardhi en première période (21e) et une en fin de match de Boban Nikolov (84e). Aucun but inscrit dans l'autre rencontre malgré une légère domination nord-irlandaise.

Les résultats des matchs de 18h