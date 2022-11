Pays-Bas - Qatar : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Ce mardi est marqué par la troisième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2022. Éliminé, le pays hôte, le Qatar défie les Pays-Bas dans le groupe A. A domicile, les Marrons s’établissent en 5-3-2 où Meshaal Barsham est placé dans les cages derrière Pedro Miguel, Boualem Khoukhi et Abdelkarim Hassan. Le double pivot est assuré par Abdulaziz Hatem et Assim Madibo avec Hassan Al-Haydos un cran plus haut tandis qu'Ismaeel Mohammad et Homam Ahmed assurent les rôles de pistons. Enfin, Almoez Ali et Akram Afif sont associés en attaque.

De leur côté, les Oranjes s'organisent en 3-4-1-2 avec Andries Noppert comme dernier rempart. Devant lui, Jürrien Timber, Virgil van Dijk et Nathan Aké forment la défense alors que Denzel Dumfries et Daley Blind prennent les couloirs. Maarten de Roon et Frenkie de Jong se retrouvent dans l'entrejeu avec Davy Klaassen un cran plus haut. Devant, Cody Gakpo est accompagné par Memphis Depay.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Pays-Bas : Noppert - Timber, Van Dijk, Aké - Dumfries, De Roon, De Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay

Qatar : Barsham - Pedro Miguel, Khoukhi, A. Hassan - Mohammad, Al-Haydos, Hatem, Madibo, Ahmed - Ali, Afif

