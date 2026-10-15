Ligue 1 : l’OM risque un retrait de points !

13e de Ligue 1 avec seulement 6 petits points après 6 journées, l’Olympique de Marseille ne réalise pas le meilleur début de saison de son histoire, et le terme est faible. Le club a dû se résoudre à vendre massivement cet été pour entrer dans les clous, et même si Bruno Genesio mesurait les difficultés du contexte, le coach de 60 ans ne s’imaginait pas que l’entame de saison serait aussi compliquée.

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Il n’a d’ailleurs peut-être pas encore tout vu. Comme l’explique le journal L’Équipe, l’OM risque d’être sanctionné à titre conservatoire, cet hiver, pour ne pas avoir tenu ses engagements et respecté les exigences de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), fixées le 26 juin dernier. Le gendarme financier du football français avait à l’époque sanctionné l’OM en encadrant sa masse salariale et ses indemnités de mutation.

Une rétrogradation en L2 ne semble pas d’actualité

En n’ayant pas tenu ses promesses, l’OM s’expose à plusieurs types de peine aujourd’hui. La première sanction se traduit par une amende, une option difficilement envisageable au regard des difficultés financières du club. L’autre option qui consiste à sanctionner les dirigeants du club reste difficilement applicable, étant donné que la direction a changé depuis cet été. Les sanctions pourraient ainsi être sportives, et l’idée d’un retrait de points pour la saison prochaine n’est pas à écarter, si le club ne rectifie pas le tir d’ici la fin de saison.

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En revanche, une rétrogradation en Ligue 2 ne semble pas envisagée. Contacté par le journal, l’OM a réagi : « les mesures prises se sont notamment traduites par un mercato estival particulièrement éprouvant pour l’OM, marqué par l’absence de recrutements et par des départs destinés à réduire significativement la masse salariale du club et à répondre aux exigences du régulateur. Les efforts consentis ont été considérables, traduisent une réelle dynamique et témoignent de la volonté du club de poursuivre le redressement de sa situation financière.» Reste à voir si la DNCG jugera ces efforts suffisants. En attendant, il semble encore impossible d’imaginer l’OM recruter cet hiver, alors que le club devra faire face à de sérieuses économies d’ici juin.