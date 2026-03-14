Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Lens : Florian Thauvin amer après la défaite à Lorient

Par Jordan Pardon
1 min.
Florian Thauvin célèbre un but avec Lens @Maxppp
Lorient 2-1 Lens

7 mois que le FC Lorient n’a plus perdu au Moustoir (7-1 face à Lille en août). Après le PSG, Monaco, Rennes ou encore l’OL, le RC Lens a aussi fait les frais de la forme insolente des Merlus à domicile (1-2). Fuit par la réussite dans le dernier geste, Florian Thauvin était amer au coup de sifflet final, conscient d’avoir laissé échapper une grosse opportunité dans la course au titre.

La suite après cette publicité

«On a essayé, on a concédé deux buts, on concède beaucoup de buts ces derniers temps donc ça part des attaquants jusqu’à la défense. C’est tout le monde, il va falloir améliorer ça, faire mieux. Il y a forcément beaucoup de déception ce soir. De la fatigue ? On joue une fois par semaine donc on ne peut pas se cacher derrière ça, c’est la même chose pour tout le monde. On a perdu un match, ça arrive à tout le monde. On va bien préparer le dernier match avant la trêve (face à Angers), et assumer comme on l’a toujours fait »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lorient
Lens
Florian Thauvin

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lorient Logo Lorient
Lens Logo Lens
Florian Thauvin Florian Thauvin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier