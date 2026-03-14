Lens : Florian Thauvin amer après la défaite à Lorient

7 mois que le FC Lorient n’a plus perdu au Moustoir (7-1 face à Lille en août). Après le PSG, Monaco, Rennes ou encore l’OL, le RC Lens a aussi fait les frais de la forme insolente des Merlus à domicile (1-2). Fuit par la réussite dans le dernier geste, Florian Thauvin était amer au coup de sifflet final, conscient d’avoir laissé échapper une grosse opportunité dans la course au titre.

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«On a essayé, on a concédé deux buts, on concède beaucoup de buts ces derniers temps donc ça part des attaquants jusqu’à la défense. C’est tout le monde, il va falloir améliorer ça, faire mieux. Il y a forcément beaucoup de déception ce soir. De la fatigue ? On joue une fois par semaine donc on ne peut pas se cacher derrière ça, c’est la même chose pour tout le monde. On a perdu un match, ça arrive à tout le monde. On va bien préparer le dernier match avant la trêve (face à Angers), et assumer comme on l’a toujours fait »