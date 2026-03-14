Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Lorient - Lens en direct commenté
26e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 14 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lorient et Lens (Ligue 1 McDonald's, 26e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lorient et Lens. Ce match aura lieu le samedi 14 mars 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lorient et Lens.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lorient et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 mars 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Lorient Lens en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lorient et Lens ?
Lorient : le coach O. Pantaloni a choisi une formation en 3-4-2-1 : Y. Mvogo, A. Faye, M. Talbi, B. Meïté, A. Kouassi, D. Karim, A. Avom, T. Le Bris, N. Cadiou, J. Makengo, B. Dieng.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, P. Ganiou, N. Čelik, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, Saud Abdulhamid, A. Sima, F. Thauvin, O. Édouard.
- Qui arbitre le match Lorient Lens ?
Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lorient Lens ?
Lorient accueille le match au Stade du Moustoir - Yves Allainmat.
- Quelle est la date et l'heure du match Lorient Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 mars 2026, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué le but pour Lorient ?
Un seul but a été inscrit pour Lorient par B. Dieng 18'.