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1 - 0
20'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 26e journée
Lorient
1 - 0
20'
Lens
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
18'
1 - 0
B. Dieng
Voir le live commenté
Côtes du match 1 4.75 N 3.80 2 1.65 betclic Bonus 100€
Classement live 2 Lens 56 8 Lorient 37
Possession 51% Lens Lorient
Tirs 3 2 0 1 0 0
Compositions Lorient 3-4-2-1 Lens 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
FCL
NUL
RCL
1 4.75 N 3.8 2 1.65
202 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Lorient Bamba Dieng 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Lorient Dermane Karim 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lorient Bamo Meïté 2/2 100%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
16% 37% 47%
Série en cours
N
D
N
N
V
V
V
N
D
V
Rencontres précédentes
36% 10 Victoires 32% 9 Nuls 32% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Laurent Abergel Laurent Abergel Blessure à la cheville Arthur Avom Arthur Avom Blessure au genou Mohamed Bamba Mohamed Bamba Maladie Yvon Mvogo Yvon Mvogo Blessure à la main Jean-Victor Makengo Jean-Victor Makengo Maladie Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure à la tête Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure musculaire Igor Silva Igor Silva Inconnu Pablo Pagis Pablo Pagis Carton rouge
Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Kyllian Antonio Kyllian Antonio Blessure au pied Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Wesley Saïd Wesley Saïd Ischio-jambiers Ruben Aguilar Ruben Aguilar Inconnu Samson Baidoo Samson Baidoo Ischio-jambiers Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure au mollet Arthur Masuaku Arthur Masuaku Carton rouge

Match Lorient - Lens en direct commenté

26e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 14 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lorient et Lens (Ligue 1 McDonald's, 26e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lorient et Lens. Ce match aura lieu le samedi 14 mars 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lorient et Lens.

Arbitres

Thomas Léonard arbitre principal
0.2
3.6
Moyenne de cartons par match sur 13 matchs arbitrés
Mikael Berchebru arbitre assistant
Valentin Evrard arbitre assistant
Ahmed Taleb quatrième arbitre
Cédric Dos Santos arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade du Moustoir - Yves Allainmat Lorient
Stade du Moustoir - Yves Allainmat
  • Année de construction : 1959
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 18970
  • Affluence moyenne : 11985
  • Affluence maximum : 17395
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 14 mars 2026 17:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 26
Diffusion beIN SPORTS 1
Code FCL-RCL
Zone France
Équipe à domicile Lorient
Équipe à l'extérieur Lens
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lorient et Lens en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 mars 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Lorient Lens en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lorient et Lens ?

Lorient : le coach O. Pantaloni a choisi une formation en 3-4-2-1 : Y. Mvogo, A. Faye, M. Talbi, B. Meïté, A. Kouassi, D. Karim, A. Avom, T. Le Bris, N. Cadiou, J. Makengo, B. Dieng.

Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, P. Ganiou, N. Čelik, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, Saud Abdulhamid, A. Sima, F. Thauvin, O. Édouard.

Qui arbitre le match Lorient Lens ?

Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lorient Lens ?

Lorient accueille le match au Stade du Moustoir - Yves Allainmat.

Quelle est la date et l'heure du match Lorient Lens ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 mars 2026, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué le but pour Lorient ?

Un seul but a été inscrit pour Lorient par B. Dieng 18'.

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