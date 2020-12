Le fabuleux destin de Sergio Ramos, du gamin au Séville FC à légende vivante du Real Madrid

La suite après cette publicité

Au départ, le jeune garçon ne s'imagine pas forcément footballeur professionnel car il a une autre passion, la tauromachie. Le petit Sergio rêve de devenir toréador quand il sera plus grand, mais il doit se tourner vers le ballon rond, un sport moins dangereux, ce qui rassure sa famille. Le gamin andalou n'a donc pas le choix, et c'est du côté du Seville FC qu'il trouve sa place. De 1996 à 2005, Ramos passe de l'académie aux terrains de Liga, un pur produit de la formation sévillane. Après s'être imposé dans son club, il est transféré du côté du Real Madrid, en échange de 27 M€. Un transfert énorme pour l'époque, surtout pour un joueur de son âge (19 ans).

Lors de ses débuts à Madrid, comme durant ses années à Séville, il joue surtout latéral droit, même s'il lui arrive de dépanner en défense centrale. C'est sous José Mourinho que Sergio Ramos va s'imposer durablement à son poste actuel. Lors de la saison 2011-2012, il est installé par le Special One suite à la blessure de Ricardo Carvalho. Avec Pepe, l'international espagnol forme une charnière qui se révèle excellente, et il est maintenu en défense centrale. Il prend alors toute sa dimension, et devient l'un des meilleurs joueurs au monde, à son poste.

Le défenseur le plus prolifique de l'histoire de la Liga

Cependant, il est loin de n'être qu'un joueur physique qui gagne ses duels. Le natif de Camas est aussi à l'aise avec un ballon, et il est doté d'un vrai talent de finition, notamment grâce à son jeu de tête. Plus le temps passe, et plus les records offensifs sont battus par Sergio Ramos. Aucun autre défenseur n'a marqué autant de buts que lui en Liga, le Madrilène en est pour l'instant à 76 réalisations. Il possède également le record du plus grand nombre de buts pour un défenseur en sélection, tout pays confondu, avec 23 unités sous les couleurs de la Roja.

Ramos est aussi connu pour être un défenseur rugueux, parfois à limite de ce qui est accepté sur un terrain. Et là encore, l'ancien joueur du Séville FC écrit l'histoire. Personne d'autre que lui n'a été autant expulsé en Liga. Il est aussi en tête du classement sur ce point, dans l'histoire de la Ligue des Champions. Globalement, il est devenu une légende du Real Madrid, et de ce sport. Avec 178 rencontres jouées pour l'Espagne, il ne lui manque que 6 matchs, pour accrocher le plus grand nombre de sélections, tous pays confondus. Pourtant Ramos est en fin de contrat à l'été 2021, et si des discussions ont lieu, elles n'ont pour l'instant abouties à aucune prolongation. D'après la presse ibérique, le joueur serait même prêt à faire ses bagages. Plusieurs clubs anglais sont sur le dossier, mais aussi le PSG qui aurait déjà fait une offre. Même si pour beaucoup de fans de foot, le voir jouer sous un autre maillot serait un sacrilège, Ramos pourrait donc bientôt changer d'équipe.

