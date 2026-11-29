Vitor Roque a vidé son sac dans les colonnes du quotidien espagnol AS sur son passage manqué au FC Barcelone et en Espagne. Revenu au Brésil « dans un mauvais état, tant psychologiquement que physiquement », l’attaquant de 21 ans pointe sans détour le manque de considération du staff catalan lors de son arrivée à 18 ans : « les gens pensent que les jeunes joueurs arrivent et qu’on s’attend à ce qu’ils jouent à 100 %, qu’ils se donnent à fond, qu’ils jouent leur meilleur football, mais ce n’est pas comme ça. Il faut de la patience. Parfois, on n’a pas le temps d’adaptation nécessaire. On est très jeunes, et parler une nouvelle langue, c’est très difficile. Parfois, le soutien de l’entraîneur est important, et quand je suis arrivé à Barcelone, je ne l’ai pas eu. Ils me parlaient à peine, vous savez ? »

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L’ancien espoir blaugrana rappelle également être débarqué en Catalogne diminué par une blessure mal soignée à la syndesmose pour laquelle il aurait dû être opéré, avouant souffrir « énormément » sur le terrain avant un prêt tout aussi compliqué au Betis. S’il reconnaît éprouver « encore une certaine tristesse » face à cet échec européen, il assure avoir tourné la page tout en gardant un lien fort avec ses anciens coéquipiers : « c’est quelque chose que je me suis déjà pardonné, et maintenant je suis heureux ici à Palmeiras. (…) J’ai passé beaucoup de temps avec Raphinha, qui m’a énormément aidé. C’est un type formidable et son soutien a été précieux tout au long de ce processus. Ronald Araújo, qui joue maintenant à Liverpool, m’a également beaucoup apporté et je l’apprécie beaucoup. » Voilà qui est clair.