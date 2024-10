PSG : la prolongation de Luis Enrique est signée !

À l’été 2023, Luis Enrique succédait à Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain, pour deux saisons. Avec son arrivée, le club parisien aspirait à un nouveau projet, davantage centré sur le collectif et non sur les joueurs "stars". Ainsi, le club parisien se débarrassait de certaines fortes têtes comme Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti, pour laisser la place à des joueurs expérimentés, adeptes de sa philosophie, et à de jeunes éléments à très forts potentiels.

La suite après cette publicité

À l’issue de sa première saison, l’ancien sélectionneur de l’Espagne avait remporté les trois trophées nationaux - Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions - et avait atteint le dernier carré de la Ligue des champions. Un bilan solide pour une équipe en reconstruction qui a renforcé la confiance de la direction du PSG à son égard, au point de lui proposer une prolongation de contrat.

À lire

Affaire Mbappé : le Real Madrid pense à un complot du PSG

Prolongation de deux années supplémentaires pour Luis Enrique

Si depuis plusieurs semaines, une possible extension de contrat était envisagée, le principal intéressé ne l’avait pas évoqué lors des points presse ou durant ses rares interviews. Mais, à en croire les informations de RMC Sport, le mariage entre Luis Enrique et le PSG va bien continuer au-delà de cette saison. L’ancien coach du Barça est en passe de prolonger son contrat pour deux années de plus, soit jusqu’en 2027.

La suite après cette publicité

Le Parisien rajoute, quant à lui, que le nouveau bail de Luis Enrique a même déjà été signé et qu’il ne manque plus l’officialisation de la part du club parisien. Luis Enrique pourra également compter sur Luis Campos, puisque le conseiller sportif portugais va également étendre son contrat dans le club de la capitale, lui qui avait été annoncé proche de l’AS Monaco, il y a quelques mois. Le duo Luis Enrique-Luis Campos va donc continuer à travailler main dans la main au PSG, aux côtés de Nasser Al-Khelaifi, pour faire grandir le club parisien et lui permettre d’atteindre ses objectifs.