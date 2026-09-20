OM - PSG : les compositions probables

Il y a 363 jours, l’Olympique de Marseille s’imposait contre le Paris Saint-Germain (1-0), dans une ambiance volcanique au CEPAC Vélodrome… lors de la 5e journée de Ligue 1. Un CSC de Marquinhos à la 5e minute avait suffi à faire le bonheur des 67 000 spectateurs et des hommes entraînés, à ce moment-là, par Roberto De Zerbi. Depuis, les choses ont bien changé : l’entraîneur italien n’est plus l’entraîneur de Marseille, certains joueurs majeurs comme Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Mason Greenwood ne sont plus là également et, surtout, l’OM a connu un immense chamboulement directionnel et sportif.

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Et sur le terrain, la confiance est loin d’être au beau fixe. Après trois revers consécutifs en Ligue 1 contre l’AS Monaco (2-0), le Paris FC (2-3) et Rennes (1-0), les Phocéens ont lourdement chuté à Besiktas (4-1), jeudi, en Ligue Europa. Une quatrième défaite de rang intervenue à quelques jours de la réception du PSG, ce dimanche soir. De son côté, le club de la Capitale n’est pas non plus totalement souverain dans le jeu et reste notamment sur une défaite face à Monaco (1-2). Les hommes de Luis Enrique ont toutefois relevé la tête avec deux succès consécutifs contre le Slovan Bratislava (6-1), en Ligue des Champions, puis face au Stade Brestois (0-1), en championnat.

Zaïre-Emery à la place d’Hakimi ?

Pour tenter d’inverser la tendance, Bruno Genesio devrait reconduire son 4-2-3-1. Jeffrey de Lange prendrait place dans les buts, derrière une défense composée de Timothy Weah dans le couloir droit, de CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd dans l’axe, ainsi que d’Emerson à gauche. Dans l’entrejeu, Pierre-Emile Højbjerg serait associé à Himad Abdelli dans le double pivot. Plus haut, Amine Gouiri devrait occuper la pointe, avec Keyliane Abdallah à droite, Amine Harit dans l’axe et Igor Paixão sur le côté gauche.

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Côté parisien, Luis Enrique devrait rester fidèle à son 4-3-3. Matvey Safonov garderait les cages, protégé par Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Sorti sur blessure en Bretagne, Achraf Hakimi ne disputera pas ce Classique et va être remplacé par Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit. Au milieu, João Neves, Vitinha et Fabián Ruiz composeraient le trio parisien. Sur le front offensif, Ousmane Dembélé serait accompagné par Ferran Torres, buteur à Brest, et Désiré Doué, qui devrait donc démarrer titulaire après avoir débuter les deux dernières rencontres sur le banc.