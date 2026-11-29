La 12e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec le déplacement de l’OM sur la pelouse d’Auxerre à 15h. Après avoir enchaîné cinq victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a brutalement vu sa belle dynamique s’interrompre lors de la dernière journée. Surpris à domicile par Le Mans (2-3), les Phocéens ont laissé filer de précieux points et doivent désormais rapidement réagir pour ne pas perdre le contact avec les équipes de tête. Malgré une victoire encourageante en Ligue Europa face au Levski Sofia (1-0), les hommes de Bruno Genesio sont attendus au tournant en championnat et peuvent réaliser une belle opération après les revers du LOSC et du Paris FC.

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Point positif pour la confiance : les Marseillais ont retrouvé le chemin du succès jeudi soir, dans un contexte particulièrement tendu, marqué par des affrontements entre supporters bulgares et phocéens. Un résultat qui permet à l’OM de reprendre un peu de confiance avant ce déplacement en Bourgogne. Face à Auxerre, l’erreur n’est donc pas permise, d’autant que le terrain de l’AJA ne réussit pas toujours aux Olympiens depuis le retour du club bourguignon dans l’élite. En face, les hommes de Will Still traversent une période mi-figue mi-raisin en Ligue 1, avec des résultats irréguliers qui les obligent à batailler pour prendre leurs distances avec la zone rouge. Devant leur public, ils auront néanmoins à cœur de profiter des difficultés marseillaises à l’extérieur pour créer la surprise.

Du classique pour l’OM, une belle attaque chez l’AJA

Pour cette rencontre, Bruno Genesio devrait s’appuyer sur un onze assez classique. Jeffrey De Lange devrait naturellement prendre place dans les buts. De retour dans le groupe, Weah devrait retrouver une place de titulaire sur le côté droit de la défense, aux côtés d’Egan-Riley, Aguerd et Garcia. Dans l’entrejeu, Hojbjerg serait associé à Nnadi, tandis que le secteur offensif pourrait être animé par Harit, Abdelli et Paixao, chargés d’alimenter Gouiri en pointe. Toujours privé d’Emerson et Cornelius, blessés, le technicien marseillais doit composer avec plusieurs absents mais il a le matériel pour aller chercher les trois points de l’Abbé-Deschamps.

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De son côté, Will Still devrait opter pour un système à trois défenseurs, avec Nardi dans les cages et une charnière composée de Tuanzebe, Diomandé et Siwe. Senaya et Oppegard occuperaient les couloirs, tandis qu’Ekwah et Danois seraient chargés de stabiliser l’entrejeu. Devant, Faivre et Labeau Lascary devraient accompagner Archer dans l’animation offensive. L’entraîneur auxerrois devra toutefois faire sans plusieurs éléments, puisque Fofana, Sy, Dioussé, Namaso et Okoh sont forfaits. Un groupe diminué, mais qui tentera de jouer un mauvais tour à l’OM.