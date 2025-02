OM : comment expliquer les débuts contrastés de Jonathan Rowe

Méconnu, voire totalement inconnu, lors de son arrivée dans la cité phocéenne le 23 août dernier, Jonathan Rowe n’a pourtant pas tardé à se faire un nom dans le sud de la France. Percutant, volontaire et juste techniquement, le natif de Londres montrait ainsi rapidement l’étendue de son talent aux pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Après un poteau touché contre Reims à l’occasion de sa première entrée en jeu et plusieurs sorties convaincantes, le numéro 17 phocéen achevait son opération séduction en inscrivant l’un des buts les plus marquants de la saison, en fin de rencontre face à l’OL. Porté par cette splendide réalisation - climatisant, au passage, le Groupama Stadium - le jeune ailier gauche de 21 ans poursuivait sur sa lancée.

Un but contre Angers, une passe décisive contre Montpellier avant de délivrer une nouvelle offrande lors de la victoire contre Nantes… de quoi envisager un avenir radieux dans les Bouches-du-Rhône. Oui mais voilà, après des débuts étincelants, le joueur formé à Norwich n’a clairement pas su maintenir le rythme. Bien plus brouillon lors de la 11e journée et remplacé à la pause, l’Anglais payait alors la débâcle subie par les Olympiens contre l’AJ Auxerre (1-3). Un coup d’arrêt stoppant finalement la montée en puissance du principal concerné.

RDZ demande du temps

Relégué sur le banc des remplaçants depuis le 23 novembre dernier, Rowe n’a, en effet, disputé que 106 petites minutes de jeu en L1. Barré par la concurrence et le nouveau trio offensif de Roberto De Zerbi (Rabiot, Greenwood, Maupay), le droitier d’1m73 se contente dès lors de simples bouts de match. Une trajectoire frustrante pour celui qui est prêté avec option d’achat par les Canaries et qui n’avait pas tarder à enflammer les supporters olympiens. Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant le choc contre l’OL, Roberto De Zerbi refusait cependant de s’alarmer quant à la situation actuelle de l’ailier britannique.

«Il s’entraîne très bien. Pour lui, c’est un changement vraiment radical. Un pays différent. Il est de 2003, il a 22 ans, il est arrivé il n’y a même pas un an. Il est vraiment très jeune, c’est un changement radical. En Championship, tu joues tout les trois jours, tu ne t’entraînes pas beaucoup. Il faut attendre comme avec Luis Henrique. Il a eu du mal au début. Il faut avoir confiance en lui, lui donner le temps nécessaire. Sinon, on mettrait tout à la poubelle au bout de deux jours», notait le technicien italien pour justifier les débuts mitigés de son protégé. Face à l’OL, un adversaire qui devrait lui rappeler de bons souvenirs, Jonathan Rowe - une nouvelle fois pressenti pour débuter sur le banc - pourrait malgré tout avoir une belle occasion de se relancer…

