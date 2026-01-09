Les raisons de la sidérante réussite du PSG aux tirs au but

Rien n’arrête ce PSG là, pas même un Olympique de Marseille animé par une volonté supérieure. Jeudi soir, sous les yeux des 52 215 spectateurs réunis au Jaber Al-Ahmad International Stadium, les champions d’Europe ont, une nouvelle fois, fait preuve d’un supplément d’âme. Au bord du précipice, les hommes de Luis Enrique, sauvés par un but sur le gong de leur supersub Gonçalo Ramos, ont finalement décroché un nouveau titre. Un trophée glané grâce à une nouvelle séance de tirs au but parfaitement gérée (2-2, 4-1 aux t.a.b.).

Le PSG reçu 5 sur 5

La donne est simple. Depuis décembre 2024 et une victoire à Lens en Coupe de France, le PSG est tout simplement intraitable dans ce que certains aiment appeler la loterie. Tombeur de Liverpool aux tirs au but en 8e de finale de Ligue des champions (1-0, 4-1 aux t.a.b.), le PSG est ensuite venu à bout de Tottenham en Supercoupe d’Europe (2-2, 4-3 aux t.a.b.) avant de terrasser Flamengo en Coupe intercontinentale (1-1, 2-1 aux t.a.b.). Une série d’autant plus impressionnante au regard des gardiens concernés par cette dynamique.

Matvey Safonov (Lens et Flamengo), Lucas Chevalier (Tottenham et OM) et Gianluigi Donnarumma (Liverpool) ont, en effet, contribué à ce chef-d’œuvre en cours. De passage en zone mixte, Fabian Ruiz confiait pourtant que les Parisiens n’en faisaient pas une fixette. «C’est vrai qu’on ne travaille pas beaucoup les penalties. Certains joueurs le font avec les gardiens, mais ce n’est pas un aspect sur lequel on travaille beaucoup. On a des gardiens fantastiques qui font figure de référence dans ce domaine, et les tireurs marquent aussi des buts. J’espère qu’on pourra gagner plus de matchs, et si on en arrive aux tirs au but, et bien, j’ai confiance en nos gardiens qui nous font gagner ces titres», avouait le milieu de terrain espagnol.

Une serviette rouge, de la qualité et une part de chance

«Il y a des personnes qui disent que c’est de la chance. Peut-être qu’il y a une part de chance, mais aujourd’hui tous les entraîneurs des gardiens et les gardiens ont des informations sur tout le monde. On est d’accord que nous avons de très bons joueurs pour frapper et des gardiens de très haut niveau, c’est une combinaison fantastique. Si les tirs au but étaient arrivés à 1-1, ça aurait été peut-être plus difficile, mais à 2-2, c’était une motivation spéciale», analysait de son côté Luis Enrique, interrogé sur cette glaçante réussite en conférence de presse.

Outre cette combinaison fantastique, le PSG peut surtout s’appuyer sur une méthode parfaitement huilée et dirigée d’une main de maître par le staff, à commencer par les entraîneurs des gardiens, Nicolas Cousin et Borja Alvarez. Ce dernier avait ainsi fait parler de lui contre Flamengo en transmettant à Safonov une serviette rouge avec des petits bouts de feuilles collés dessus indiquant les préférences des tireurs brésiliens. Une serviette, une nouvelle fois, utilisée par Chevalier jeudi soir au Koweït et déjà décisive lors de la Supercoupe d’Europe à Udine à l’été 2025.

«Le PSG est très bon aux tirs au but depuis Liverpool l’année dernière, ce ne sont que des séances gagnées, ça parle aussi d’un travail avec le staff qui cherche à nous mettre dans les meilleures conditions, après c’est nous qui prenons la décision, des joueurs peuvent changer aussi leur manière de tirer mais ça a l’air de fonctionner. Le travail effectué et l’instinct marchent bien donc je suis très content, encore plus contre Marseille, ça fait toujours plaisir», confirmait finalement le héros du soir. La concurrence est prévenue, battre le PSG aux tirs au but relève désormais d’une mission plus que périlleuse.