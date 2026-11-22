L’Olympique de Marseille veut poursuivre sa belle série. Ce dimanche soir (20h45), les hommes de Bruno Genesio accueillent Le Mans au stade Vélodrome, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Avec cinq victoires consécutives en championnat, dont un succès sur la pelouse du RC Lens (2-1) avant la trêve internationale, les Phocéens ont retrouvé une dynamique particulièrement intéressante. Cinquième avec 18 points avant cette rencontre, l’OM a l’occasion de se rapprocher du podium et de revenir à cinq longueurs du PSG, leader avec 26 unités après sa victoire à Nice (3-2). Face à un adversaire largement à sa portée sur le papier, Marseille n’a donc pas vraiment le droit à l’erreur.

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De son côté, Le Mans débarque dans la cité phocéenne avec des préoccupations bien différentes. Promus cette saison dans l’élite, les Sarthois occupent la 16e place du classement avec seulement huit points en dix rencontres. Les hommes de Patrick Videira n’ont remporté qu’un seul match depuis le début du championnat et restent sur un nul contre l’AS Monaco (1-1). Une situation délicate qui les oblige à prendre des points pour s’éloigner de la zone rouge. Mais la tâche s’annonce particulièrement difficile face à des Marseillais en confiance, qui ont remporté leurs deux dernières rencontres à domicile en Ligue 1.

L’OM avec son équipe type

Pour cette rencontre, Bruno Genesio pourrait reconduire une équipe proche de celle qui s’était imposée à Lens. Dans un 4-2-3-1, Jeffrey de Lange devrait débuter dans les cages, protégé par une défense à quatre composée de Timothy Weah, capitaine et latéral droit, de CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd dans l’axe, ainsi que d’Ulisses Garcia sur le côté gauche. Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg pourrait être associé à Tochukwu Nnadi dans un double pivot. Un cran plus haut, Himad Abdelli serait chargé de l’animation offensive, accompagné d’Amine Harit à droite et d’Igor Paixão à gauche. Enfin, Amine Gouiri devrait occuper seul la pointe de l’attaque marseillaise.

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Après ses débuts compliqués, Himad Abdelli est-il devenu indispensable à l'OM ? Oui, c'est désormais un élément incontournable. Oui, mais il doit encore gagner en régularité. Non, l'OM peut facilement se passer de lui. Il est important, mais pas irremplaçable. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

En face, Patrick Videira pourrait miser sur un 3-5-2 pour tenter de contenir les offensives marseillaises. Nicolas Kocik serait attendu dans les buts, derrière une défense à trois composée de Rayan Bamba, Samuel Yohou, qui porterait le brassard, et Harold Voyer. Sur les côtés, Lucas Buades pourrait occuper le couloir droit, tandis que Lucas Calodat prendrait place à gauche. Dans l’entrejeu, Daouda Traoré, Lucas Bretelle et Antoine Rabillard seraient chargés d’assurer l’équilibre et d’accompagner les transitions offensives. Enfin, Louis Mafouta et Dame Gueye pourraient être associés à la pointe de l’attaque mancelle, avec l’ambition de profiter des espaces laissés par les Marseillais.

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Les compositions probables :

OM : De Lange – Weah (cap.), Egan-Riley, Aguerd, U. Garcia – Højbjerg, Nnadi – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri.

Le Mans : Kocik – R. Bamba, Yohou (cap.), Voyer – Buades, D. Traoré, Bretelle, Rabillard, Calodat – Mafouta, D. Gueye.