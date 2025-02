Ça s’agite pour Salifou Soumah

Arrivé en provenance du Havre à l’été 2023, Salifou Soumah pourrait prochainement quitter le club de Zira (Azerbaïdjan), à condition que son club ne se montre pas trop gourmand. Auteur d’une belle saison sous les couleurs du club azéri (23 matches, 4 buts, 4 passes décisives), avec qui il a découvert les tours préliminaires de Coupe d’Europe, l’ailier guinéen de 21 ans dispose aujourd’hui de plusieurs offres sur la table.

Selon nos informations, l’une d’elles provient de Grenoble, et a d’ailleurs été repoussée. Trois autres propositions, en provenance de Russie, du FC LNZ Cherkasy (D1 ukrainienne), et d’Al-Feiha (D1 saoudienne), ont également été rejetées par le troisième de D1 azerbaïdjanaise. Zira réclame 800 000 euros pour son attaquant guinéen, en plus d’un pourcentage à la revente. Le joueur, lui, reste ouvert à l’idée de partir, mais espère un projet ambitieux.