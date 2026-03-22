Real Madrid - Atlético : les compositions officielles

C’est jour de derby à Madrid ! Ce soir à 21h, le Real reçoit l’Atlético au stade Santiago Bernabéu, pour la 29e journée de Liga. Un duel à enjeu pour la course au titre puisque le Real doit absolument s’imposer pour suivre le rythme du leader, le FC Barcelone, vainqueur de Vallecano cet après-midi (1-0). Les Merengue se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions cette semaine, en éliminant Manchester City (5-1 sur les deux matchs). Mbappé est sur le banc, Diaz et Vinicius animeront donc l’attaque madrilène. Derrière, Arbeloa a choisi Rüdiger et Huijsen en défense centrale, avec Carvajal et Garcia en latéraux.

La suite après cette publicité

Du côté des Colchoneros, le championnat n’est plus autant une priorité. Quatrièmes avant ce match, ils sont à 16 points du Barca et possèdent 13 points d’avance sur le cinquième, le Bétis. Les hommes de Simeone sont par contre toujours en lice en Coupe d’Espagne ainsi qu’en Ligue des champions, ce qui devrait prendre beaucoup de leur énergie jusqu’à la fin de saison. On peut quand même être sûr que l’Atlético jouera ce match à fond, puisqu’il affronte son plus grand rival ! Griezmann sera sur le front de l’attaque avec Alvarez. Lookman et Simeone joueront sur les ailes et Musso sera dans les cages.

Les compositions

Real Madrid

Atlético de Madrid