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Match Real Madrid - Atlético en direct commenté
29e journée de Liga - dimanche 22 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Atlético (Liga, 29e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 29e journée de Liga entre Real Madrid et Atlético. Ce match aura lieu le dimanche 22 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Atlético.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Real Madrid et Atlético ?
Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 3-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Atlético en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 mars 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Real Madrid Atlético en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Atlético ?
Real Madrid : le coach Arbeloa a choisi une formation en 4-4-2 : A. Lunin, Fran García, Dean Huijsen, A. Rüdiger, Dani Carvajal, A. Güler, A. Tchouameni, Thiago Pitarch, F. Valverde, Vinícius Júnior, Brahim Díaz.
Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : J. Musso, M. Ruggeri, Robin Le Normand, D. Hancko, Marcos Llorente, A. Lookman, J. Cardoso, Koke, G. Simeone, J. Alvarez, A. Griezmann.
- Qui arbitre le match Real Madrid Atlético ?
José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Atlético ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Atlético ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 mars 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Atlético ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : A. Lookman 33', N. Molina 67'.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : Vinícius Júnior 52' 72', F. Valverde 55'.