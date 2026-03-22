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3 - 2
terminé
Liga 2025/2026 29e journée
Real Madrid
3 - 2
MT : 0-1
terminé
Atlético
Temps forts
77'
F. Valverde
72'
3 - 2
Vinícius Júnior (PD T. Alexander-Arnold)
67'
2 - 2
N. Molina
55'
2 - 1
F. Valverde
52'
1 - 1
Vinícius Júnior
mi-temps
0 - 1
33'
0 - 1
(PD M. Ruggeri) A. Lookman

Notes des joueurs

#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 8.5 #2 Logo Real Madrid CF A. Tchouameni 8.2 #3 Logo Real Madrid CF F. Valverde 8.2 Voir le classement complet
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 8.2 #2 Logo Atlético Madrid G. Simeone 8.0 #3 Logo Real Madrid CF A. Lunin 7.7 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Classement live 2 Real Madrid 69 4 Atlético 57
Possession 53% Real Madrid Atlético
Tirs 17 7 6 10 7 13
Grosses occasions créées 67% Atlético 2 Real Madrid 1
Compositions Real Madrid 4-4-2 Atlético 4-4-2

Prono

Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 ATM
762 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1 #2 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 1 #3 Logo Atlético Madrid Antoine Griezmann 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 4/5 80% #2 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 3/4 75% #3 Logo Atlético Madrid Ademola Lookman 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 3 #2 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 3 #2 Logo Real Madrid CF Brahim Díaz 3 #3 Logo Real Madrid CF Fran García 3
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 0/2 0% #2 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 1/5 20%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Atlético Madrid Koke 3 #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Fran García 5/7 71% #2 Logo Atlético Madrid Marcos Llorente 6/9 67% #3 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 2/3 67% #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Koke 0/5 0% #2 Logo Atlético Madrid Johnny Cardoso 0/5 0% #3 Logo Real Madrid CF Thiago Pitarch 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 0/3 0% #2 Logo Real Madrid CF Brahim Díaz 0/2 0% #3 Logo Atlético Madrid Matteo Ruggeri 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 73/75 97% #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 57/59 97% #3 Logo Atlético Madrid Koke 73/77 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 21 #2 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 20

Classement buteurs

#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 23 #7 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 11 #11 Logo Atlético Madrid Alexander Sørloth 10 #18 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 8 #31 Logo Atlético Madrid Antoine Griezmann 6 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
D
D
V
V
V
D
Rencontres précédentes
53% 30 Victoires 28% 16 Nuls 19% 11 Victoires

Blessures & suspensions

Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Thibaut Courtois Thibaut Courtois Blessure à la cuisse Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Dani Ceballos Dani Ceballos Blessure au mollet Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Ischio-jambiers
Ilias Kostis Ilias Kostis Lésion du ligament croisé antérieur du genou Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Jan Oblak Jan Oblak Blessure musculaire Jan Oblak Jan Oblak Inconnu José María Giménez José María Giménez Blessure à la cheville José María Giménez José María Giménez Blessure musculaire Rodrigo Mendoza Rodrigo Mendoza Blessure à la cheville Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse Marc Pubill Marc Pubill Blessure aux côtes

Top commentaires

Pat 22:19 Valverde quel joueur bordel kross avais raison quand il disait je donne mon numéro 8 a val parce que il sera meilleur que moi dans quelque année !! Damnnn kross non seulement t’es un goat mais aussi un médium !! Il la avait vue juste val meilleur milieux de terrain je veux rien savoir il frappe il tire il court vite il défend il attaque il la 10 poumons 4 cœurs 10 jambes 4 tête 10 Kanté dans chaque orteilles 3 va et 4 olise dans chaque cuisse !! Kross disait val sais tous faire !! 6 Répondre
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Match Real Madrid - Atlético en direct commenté

29e journée de Liga - dimanche 22 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Atlético (Liga, 29e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 29e journée de Liga entre Real Madrid et Atlético. Ce match aura lieu le dimanche 22 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Atlético.

On en parle

Arbitres

José Luis Munuera Montero arbitre principal
0.4
3.9
Moyenne de cartons par match sur 14 matchs arbitrés
Antonio Ramón Martínez Moreno arbitre assistant
Adrián Díaz González arbitre assistant
Alejandro Clemente Ortuño quatrième arbitre
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61041
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 22 mars 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 29
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 77964
Code RMA-ATM
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Atlético Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Real Madrid et Atlético ?

Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 3-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Atlético en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 mars 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Real Madrid Atlético en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Atlético ?

Real Madrid : le coach Arbeloa a choisi une formation en 4-4-2 : A. Lunin, Fran García, Dean Huijsen, A. Rüdiger, Dani Carvajal, A. Güler, A. Tchouameni, Thiago Pitarch, F. Valverde, Vinícius Júnior, Brahim Díaz.

Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : J. Musso, M. Ruggeri, Robin Le Normand, D. Hancko, Marcos Llorente, A. Lookman, J. Cardoso, Koke, G. Simeone, J. Alvarez, A. Griezmann.

Qui arbitre le match Real Madrid Atlético ?

José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Atlético ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Atlético ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Atlético ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : A. Lookman 33', N. Molina 67'.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : Vinícius Júnior 52' 72', F. Valverde 55'.

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Pat 22:19 Valverde quel joueur bordel kross avais raison quand il disait je donne mon numéro 8 a val parce que il sera meilleur que moi dans quelque année !! Damnnn kross non seulement t’es un goat mais aussi un médium !! Il la avait vue juste val meilleur milieux de terrain je veux rien savoir il frappe il tire il court vite il défend il attaque il la 10 poumons 4 cœurs 10 jambes 4 tête 10 Kanté dans chaque orteilles 3 va et 4 olise dans chaque cuisse !! Kross disait val sais tous faire !! 6 Répondre
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