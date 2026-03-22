Match Real Madrid - Atlético en direct commenté

29e journée de Liga - dimanche 22 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Atlético (Liga, 29e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 29e journée de Liga entre Real Madrid et Atlético. Ce match aura lieu le dimanche 22 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Atlético.