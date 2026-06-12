Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Ligue 1

Patrick Videira prolonge au Mans

Par Samuel Zemour
1 min.
Patrick Videira, au Mans @Maxppp

Le Mans vient d’officialiser la prolongation de son entraîneur Patrick Videira. Arrivé en 2024 en provenance de l’AS Furiani-Agliani, le technicien poursuivra l’aventure à la tête de l’équipe première après avoir réalisé un travail remarquable ces deux dernières saisons. Sous sa direction, le club sarthois est parvenu à gravir les échelons jusqu’à une montée historique en Ligue 1.

La suite après cette publicité

«Cette prolongation s’inscrit dans la volonté du Club de s’appuyer sur la stabilité et la continuité, au cœur du projet porté par le nouvel actionnariat pour le développement à long terme du MANS FC. L’ensemble du MANS FC se réjouit de cette prolongation et souhaite à Patrick Videira le meilleur pour les prochaines saisons sous nos couleurs», indique le club sarthois, alors que le coach de 49 ans était notamment annoncé vers Lorient, ou encore Lens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Le Mans
Patrick Videira

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Le Mans Logo Le Mans FC
Patrick Videira Patrick Videira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier