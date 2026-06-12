Patrick Videira prolonge au Mans

Le Mans vient d’officialiser la prolongation de son entraîneur Patrick Videira. Arrivé en 2024 en provenance de l’AS Furiani-Agliani, le technicien poursuivra l’aventure à la tête de l’équipe première après avoir réalisé un travail remarquable ces deux dernières saisons. Sous sa direction, le club sarthois est parvenu à gravir les échelons jusqu’à une montée historique en Ligue 1.

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𝐈𝐋 𝐑𝐄𝐒𝐓𝐄 !



LE MANS FC a le plaisir d'annoncer la prolongation de son entraîneur 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗶𝗿𝗮 👉 https://t.co/SBrR7CsHlY#AllezLEMANSFC ❤️💛 pic.twitter.com/ayjJeLnP8V — LE MANS FC (@LEMANSFC) June 12, 2026

«Cette prolongation s’inscrit dans la volonté du Club de s’appuyer sur la stabilité et la continuité, au cœur du projet porté par le nouvel actionnariat pour le développement à long terme du MANS FC. L’ensemble du MANS FC se réjouit de cette prolongation et souhaite à Patrick Videira le meilleur pour les prochaines saisons sous nos couleurs», indique le club sarthois, alors que le coach de 49 ans était notamment annoncé vers Lorient, ou encore Lens.