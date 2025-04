PSG : Achraf Hakimi a tranché entre le Real Madrid et Arsenal

Présent en zone mixte après la qualification du PSG contre Aston Villa malgré la défaite (2-3) à Villa Park, Achraf Hakimi a été questionné sur le futur adversaire du club de la capitale en Ligue des Champions, à savoir Arsenal ou le Real Madrid. Si les Gunners ont actuellement un bon pied dans le dernier carré après leur victoire (3-0) au match aller, le latéral marocain ne semble, de son côté, pas avoir de préférence…

«Arsenal ou le Real Madrid ? La vérité on s’en fout, désolé pour les mots mais pour gagner cette compétition il faut battre les meilleurs, les deux équipes méritent d’être là et on verra demain», a ainsi lâché l’ancien Madrilène. Voilà qui est clair !