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0 - 0
45+4'
Premier League 2025/2026 36e journée
Tottenham
0 - 0
45+4'
Leeds
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 14 Leeds 44 17 Tottenham 38
Possession 61% Tottenham Leeds
Tirs 10 8 2 2 1 3
Grosses occasions créées 100% Leeds 1 Tottenham 0
Compositions Tottenham 4-2-3-1 Leeds 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 TOT N NUL 2 LEE
191 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Leeds Brenden Aaronson 1
Tirs (%)
#1 Logo Tottenham Richarlison 1/2 50% #2 Logo Tottenham Pedro Porro 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Tottenham Micky van de Ven 2 #2 Logo Leeds Brenden Aaronson 2
Tirs (%)
#1 Logo Tottenham Rodrigo Bentancur 0/2 0% #2 Logo Tottenham Conor Gallagher 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Tottenham Randal Kolo Muani 5 #2 Logo Tottenham João Palhinha 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Destiny Udogie 5/5 100% #2 Logo Leeds James Justin 4/6 67% #3 Logo Leeds Brenden Aaronson 5/10 50%
Interceptions
#1 Logo Leeds Ethan Ampadu 2 #2 Logo Leeds Ao Tanaka 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Leeds Jaka Bijol 3/3 100% #2 Logo Leeds Dominic Calvert-Lewin 2/2 100% #3 Logo Leeds Ao Tanaka 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Tottenham João Palhinha 0/5 0% #2 Logo Tottenham Kevin Danso 0/4 0% #3 Logo Tottenham Richarlison 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Richarlison 0/4 0% #2 Logo Leeds Daniel James 0/3 0% #3 Logo Tottenham Kevin Danso 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Tottenham Kevin Danso 28/32 88%
Corners et centres réussis
#1 Logo Tottenham Pedro Porro 3 #2 Logo Tottenham Mathys Tel 3

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
N
D
D
V
D
N
V
V
Rencontres précédentes
89% 8 Victoires 0% 0 Nul 11% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Xavi Simons Xavi Simons Lésion du ligament croisé antérieur du genou Guglielmo Vicario Guglielmo Vicario Hernie Wilson Odobert Wilson Odobert Lésion du ligament croisé antérieur du genou Dominic Solanke Dominic Solanke Ischio-jambiers Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr Coup Ben Davies Ben Davies Cheville cassée Mohammed Kudus Mohammed Kudus Blessure à la cuisse
Ilia Gruev Ilia Gruev Blessure au genou Noah Okafor Noah Okafor Blessure au mollet Gabriel Gudmundsson Gabriel Gudmundsson Ischio-jambiers Daniel James Daniel James Ischio-jambiers

Match Tottenham - Leeds en direct commenté

36e journée de Premier League - lundi 11 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Tottenham et Leeds (Premier League, 36e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 36e journée de Premier League entre Tottenham et Leeds. Ce match aura lieu le lundi 11 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Tottenham et Leeds.

On en parle

Arbitres

Jarred Gillett arbitre principal
0
3.4
Moyenne de cartons par match sur 21 matchs arbitrés
Neil Davies arbitre assistant
Steve Meredith arbitre assistant
Thomas Kirk quatrième arbitre
Nicholas Hopton arbitre VAR
Craig Pawson arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Tottenham Hotspur Stadium London
Tottenham Hotspur Stadium
  • Année de construction : 2019
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 62850
  • Affluence moyenne : 42661
  • Affluence maximum : 62027
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 11 mai 2026 21:00
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 36
Diffusion CANAL+ FOOT
Code TOT-LEE
Zone Angleterre
Équipe à domicile Tottenham
Équipe à l'extérieur Leeds
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Tottenham et Leeds en France ?

Le match est à suivre en direct le 11 mai 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Tottenham Leeds en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Tottenham et Leeds ?

Tottenham : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : A. Kinský, D. Udogie, M. van de Ven, K. Danso, Pedro Porro, R. Bentancur, João Palhinha, M. Tel, C. Gallagher, R. Kolo Muani, Richarlison.

Leeds : de son côté, l'équipe dirigée par D. Farke évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : K. Darlow, J. Bijol, P. Struijk, J. Rodon, J. Justin, A. Tanaka, E. Ampadu, A. Stach, B. Aaronson, D. Calvert-Lewin, D. James.

Qui arbitre le match Tottenham Leeds ?

Jarred Gillett est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Tottenham Leeds ?

London accueille le match au Tottenham Hotspur Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Tottenham Leeds ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

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