Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Tottenham - Leeds en direct commenté
36e journée de Premier League - lundi 11 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Tottenham et Leeds (Premier League, 36e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 36e journée de Premier League entre Tottenham et Leeds. Ce match aura lieu le lundi 11 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Tottenham et Leeds.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Tottenham et Leeds en France ?
Le match est à suivre en direct le 11 mai 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Tottenham Leeds en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Tottenham et Leeds ?
Tottenham : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : A. Kinský, D. Udogie, M. van de Ven, K. Danso, Pedro Porro, R. Bentancur, João Palhinha, M. Tel, C. Gallagher, R. Kolo Muani, Richarlison.
Leeds : de son côté, l'équipe dirigée par D. Farke évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : K. Darlow, J. Bijol, P. Struijk, J. Rodon, J. Justin, A. Tanaka, E. Ampadu, A. Stach, B. Aaronson, D. Calvert-Lewin, D. James.
- Qui arbitre le match Tottenham Leeds ?
Jarred Gillett est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Tottenham Leeds ?
London accueille le match au Tottenham Hotspur Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Tottenham Leeds ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 mai 2026, coup d'envoi 21:00.