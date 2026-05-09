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0 - 0
45'
Premier League 2025/2026 36e journée
Man City
0 - 0
MT : 0-0
45'
Brentford
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Temps forts
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mi-temps
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Classement live 2 Man City 72 8 Brentford 52
Possession 69% Man City Brentford
Tirs 15 11 1 4 0 1
Grosses occasions créées 100% Man City 2 Brentford 0
Compositions Man City 4-2-3-1 Brentford 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 MCI N NUL 2 BRE
204 participants Terminé
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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 1 #2 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 2/3 67% #2 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 4 #2 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 2
Fautes subies
#1 Logo Brentford Keane Lewis-Potter 2 #2 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 2
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Tijjani Reijnders 0/4 0% #2 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 0/2 0% #3 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Brentford Keane Lewis-Potter 4/4 100% #2 Logo Brentford Mikkel Damsgaard 6/11 55% #3 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 5/10 50%
Interceptions
#1 Logo Brentford Mikkel Damsgaard 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Brentford Igor Thiago 0/7 0% #2 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 0/5 0% #3 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Brentford Mathias Jensen 3 #2 Logo Brentford Mikkel Damsgaard 3
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 36/37 97% #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 30/33 91%

Analyse avant-match

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Série en cours
N
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V
V
D
N
N
N
Rencontres précédentes
70% 7 Victoires 10% 1 Nul 20% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Joško Gvardiol Joško Gvardiol Fracture de la jambe Rodri Rodri Blessure à l'aine Rodri Rodri Blessure au genou Rúben Dias Rúben Dias Ischio-jambiers Sávio Sávio Blessure au genou
Antoni Milambo Antoni Milambo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Rico Henry Rico Henry Ischio-jambiers Kristoffer Ajer Kristoffer Ajer Blessure à la cheville Fábio Carvalho Fábio Carvalho Lésion du ligament croisé antérieur du genou Igor Thiago Igor Thiago Blessure au genou Nathan Collins Nathan Collins Coup

Top commentaires

Daniel SABITZER 19:19 Doku, il fait les mêmes mouvements encore et encore dans la surface adverse au point où les adversaires ont compris et sont maintenant 3 à le surveiller..... Mais ces coéquipiers, eux n’ont toujours pas compris pour mieux se déplacer et aller au devant de la balle pour marquer....... Répondre
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Match Man City - Brentford en direct commenté

36e journée de Premier League - samedi 9 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Brentford (Premier League, 36e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 36e journée de Premier League entre Man City et Brentford. Ce match aura lieu le samedi 9 mai 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Brentford.

Arbitres

Michael Salisbury arbitre principal
0
4.1
Moyenne de cartons par match sur 12 matchs arbitrés
Marc Perry arbitre assistant
Scott Ledger arbitre assistant
Robert Jones quatrième arbitre
Ian Hussin arbitre VAR
James Bell arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Etihad Stadium Manchester
Etihad Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55097
  • Affluence moyenne : 44382
  • Affluence maximum : 55097
  • % de remplissage : 80

Match en direct

Date 09 mai 2026 18:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 36
Diffusion CANAL+ FOOT
Code MCI-BRE
Zone Angleterre
Équipe à domicile Manchester City
Équipe à l'extérieur Brentford
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Brentford en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 mai 2026 à 18:30 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Man City Brentford en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Brentford ?

Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, N. Aké, M. Guéhi, Matheus Nunes, T. Reijnders, Bernardo Silva, J. Doku, Cherki, A. Semenyo, E. Haaland.

Brentford : de son côté, l'équipe dirigée par K. Andrews évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : C. Kelleher, A. Hickey, N. Collins, K. Ajer, M. Kayode, M. Jensen, E. Yarmoliuk, K. Schade, M. Damsgaard, K. Lewis-Potter, Igor Thiago.

Qui arbitre le match Man City Brentford ?

Michael Salisbury est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man City Brentford ?

Manchester accueille le match au Etihad Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Man City Brentford ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 mai 2026, coup d'envoi 18:30.

Top commentaires

Daniel SABITZER 19:19 Doku, il fait les mêmes mouvements encore et encore dans la surface adverse au point où les adversaires ont compris et sont maintenant 3 à le surveiller..... Mais ces coéquipiers, eux n’ont toujours pas compris pour mieux se déplacer et aller au devant de la balle pour marquer....... Répondre
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