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Match Man City - Brentford en direct commenté
36e journée de Premier League - samedi 9 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Brentford (Premier League, 36e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 36e journée de Premier League entre Man City et Brentford. Ce match aura lieu le samedi 9 mai 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Brentford.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Brentford en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 mai 2026 à 18:30 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Man City Brentford en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Brentford ?
Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, N. Aké, M. Guéhi, Matheus Nunes, T. Reijnders, Bernardo Silva, J. Doku, Cherki, A. Semenyo, E. Haaland.
Brentford : de son côté, l'équipe dirigée par K. Andrews évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : C. Kelleher, A. Hickey, N. Collins, K. Ajer, M. Kayode, M. Jensen, E. Yarmoliuk, K. Schade, M. Damsgaard, K. Lewis-Potter, Igor Thiago.
- Qui arbitre le match Man City Brentford ?
Michael Salisbury est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man City Brentford ?
Manchester accueille le match au Etihad Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Man City Brentford ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 mai 2026, coup d'envoi 18:30.