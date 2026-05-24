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Match Tottenham - Everton en direct commenté
38e journée de Premier League - dimanche 24 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Tottenham et Everton (Premier League, 38e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 38e journée de Premier League entre Tottenham et Everton. Ce match aura lieu le dimanche 24 mai 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Tottenham et Everton.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Tottenham et Everton ?
Tottenham a remporté la rencontre sur le score de 1-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Tottenham et Everton en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 mai 2026 à 17:00 sur CANAL+ LIVE 9.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Tottenham et Everton ?
Tottenham : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : A. Kinský, D. Udogie, M. van de Ven, K. Danso, Pedro Porro, João Palhinha, R. Bentancur, M. Tel, C. Gallagher, D. Spence, Richarlison.
Everton : de son côté, l'équipe dirigée par D. Moyes évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Pickford, V. Mykolenko, M. Keane, J. Tarkowski, J. O'Brien, T. Iroegbunam, J. Garner, K. Dewsbury-Hall, I. Ndiaye, M. Röhl, T. Barry.
- Qui arbitre le match Tottenham Everton ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Tottenham Everton ?
London accueille le match au Tottenham Hotspur Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Tottenham Everton ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 mai 2026, coup d'envoi 17:00.