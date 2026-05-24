Menu Rechercher
1 - 0
terminé
Premier League 2025/2026 38e journée
Tottenham
1 - 0
MT : 1-0
terminé
Everton
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
43'
1 - 0
João Palhinha

Notes des joueurs

#1 Logo Tottenham D. Udogie 10.0 #2 Logo Tottenham Richarlison 7.0 #3 Logo Tottenham C. Gallagher 2.0 Voir le classement complet
#1 Logo Tottenham João Palhinha 8.2 #2 Logo Tottenham K. Danso 7.4 #3 Logo Tottenham Pedro Porro 7.1 Voir le classement complet
La suite après cette publicité

Statistiques

Classement 13 Everton 49 17 Tottenham 41
Possession 50% Everton Tottenham
Tirs 20 18 9 2 1 10
Grosses occasions créées 100% Tottenham 2 Everton 0
Compositions Tottenham 4-2-3-1 Everton 4-2-3-1

Prono

Qui va gagner ?
1 TOT N NUL 2 EVE
121 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Tottenham Mathys Tel 1 #2 Logo Tottenham Pedro Porro 1
Dribbles réussis
#1 Logo Everton Iliman Ndiaye 4
Fautes subies
#1 Logo Tottenham João Palhinha 5 #2 Logo Everton James Garner 3 #3 Logo Everton Jake O'Brien 2
Tirs (%)
#1 Logo Tottenham Kevin Danso 0/4 0% #2 Logo Everton Michael Keane 0/3 0% #3 Logo Tottenham Pedro Porro 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Everton Iliman Ndiaye 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Everton James Garner 9/12 75% #2 Logo Tottenham João Palhinha 10/14 71% #3 Logo Tottenham Destiny Udogie 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Tottenham Pedro Porro 2 #2 Logo Tottenham João Palhinha 2 #3 Logo Everton James Tarkowski 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Radu Drăgușin 2/2 100% #2 Logo Everton Michael Keane 5/6 83% #3 Logo Tottenham Randal Kolo Muani 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Everton Thierno Barry 4/17 24% #2 Logo Everton Tim Iroegbunam 5/15 33% #3 Logo Everton Kiernan Dewsbury-Hall 4/11 36%
Dribbles subis
#1 Logo Tottenham Rodrigo Bentancur 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Everton Vitalii Mykolenko 0/2 0% #2 Logo Everton Kiernan Dewsbury-Hall 0/2 0% #3 Logo Everton Merlin Röhl 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Everton James Garner 51/54 94% #2 Logo Tottenham Micky van de Ven 44/47 94% #3 Logo Tottenham Kevin Danso 43/47 91%
Corners et centres réussis
#1 Logo Tottenham Pedro Porro 6 #2 Logo Tottenham Mathys Tel 3 #3 Logo Everton James Garner 3

Classement buteurs

#12 Logo Tottenham Richarlison 11 #22 Logo Everton Beto 9 #29 Logo Everton Kiernan Dewsbury-Hall 8 #29 Logo Everton Thierno Barry 8 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
N
V
V
N
D
N
N
D
D
Rencontres précédentes
47% 22 Victoires 32% 15 Nuls 21% 10 Victoires

Blessures & suspensions

Xavi Simons Xavi Simons Lésion du ligament croisé antérieur du genou Wilson Odobert Wilson Odobert Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr Coup Ben Davies Ben Davies Cheville cassée Mohammed Kudus Mohammed Kudus Blessure à la cuisse
Jack Grealish Jack Grealish Blessure au pied Tim Iroegbunam Tim Iroegbunam Blessure à l'aine Idrissa Gana Gueye Idrissa Gana Gueye Coup Jarrad Branthwaite Jarrad Branthwaite Ischio-jambiers

Top commentaires

Dorian Léa 24/05 je me demande si everton a clairement jouée a fond , mais bon pour les spurs sa aura était + que compliqué cette saison , cette effectif doit avoir un nouveau souffle via des joueurs que seront mieux répondre aux exigence de la PL Répondre
Voir tous les commentaires (5)

Match Tottenham - Everton en direct commenté

38e journée de Premier League - dimanche 24 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Tottenham et Everton (Premier League, 38e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 38e journée de Premier League entre Tottenham et Everton. Ce match aura lieu le dimanche 24 mai 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Tottenham et Everton.

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0.1
3.1
Moyenne de cartons par match sur 29 matchs arbitrés
Stuart Burt arbitre assistant
James Mainwaring arbitre assistant
Robert Madley quatrième arbitre
Mark Scholes arbitre VAR
Paul Tierney arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Tottenham Hotspur Stadium London
Tottenham Hotspur Stadium
  • Année de construction : 2019
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 62850
  • Affluence moyenne : 42661
  • Affluence maximum : 62027
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 24 mai 2026 17:00
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 38
Diffusion CANAL+ LIVE 9
Code TOT-EVE
Zone Angleterre
Équipe à domicile Tottenham
Équipe à l'extérieur Everton
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Tottenham et Everton ?

Tottenham a remporté la rencontre sur le score de 1-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Tottenham et Everton en France ?

Le match est à suivre en direct le 24 mai 2026 à 17:00 sur CANAL+ LIVE 9.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Tottenham et Everton ?

Tottenham : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : A. Kinský, D. Udogie, M. van de Ven, K. Danso, Pedro Porro, João Palhinha, R. Bentancur, M. Tel, C. Gallagher, D. Spence, Richarlison.

Everton : de son côté, l'équipe dirigée par D. Moyes évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Pickford, V. Mykolenko, M. Keane, J. Tarkowski, J. O'Brien, T. Iroegbunam, J. Garner, K. Dewsbury-Hall, I. Ndiaye, M. Röhl, T. Barry.

Qui arbitre le match Tottenham Everton ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Tottenham Everton ?

London accueille le match au Tottenham Hotspur Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Tottenham Everton ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 mai 2026, coup d'envoi 17:00.

Top commentaires

Dorian Léa 24/05 je me demande si everton a clairement jouée a fond , mais bon pour les spurs sa aura était + que compliqué cette saison , cette effectif doit avoir un nouveau souffle via des joueurs que seront mieux répondre aux exigence de la PL Répondre
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier