Menu Rechercher
0 - 2
42'
Liga 2026/2027 5e journée
Levante
0 - 2
42'
Barcelone
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
19'
0 - 2
(PD Raphinha) Lamine Yamal
5'
0 - 1
Xavi Espart
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 15 13 Levante 5
Possession 76% Barcelone Levante
Tirs 5 3 1 2 2 3
Grosses occasions créées 100% Barcelone 1 Levante 0
Compositions Levante 4-3-3 Barcelone 4-3-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 LEV N NUL 2 BAR
362 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Raphinha 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 3
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Xavi Espart 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 4/4 100% #2 Logo Barcelone Xavi Espart 4/5 80% #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Levante Aïssa Mandi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Levante Petar Ratkov 0/5 0% #2 Logo Levante Manu Sánchez 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Levante Manu Sánchez 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Levante Petar Ratkov 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 54/56 96% #2 Logo Barcelone Rodri 46/48 96% #3 Logo Barcelone Eric García 43/48 90%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
V
N
D
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
9% 3 Victoires 16% 5 Nuls 75% 24 Victoires

Blessures & suspensions

Hugo Sotelo Hugo Sotelo Blessure au mollet Karl Etta Eyong Karl Etta Eyong Inconnu Karl Etta Eyong Karl Etta Eyong Blessure à la jambe Alejandro Primo Hernández Alejandro Primo Hernández Blessure à l'épaule
Rodri Rodri Blessure au genou Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

Dany T 16:50 non mais serieux je veux bien que les entraineurs soient de mauvaises fois mais la c'est vraiment abuser donc ya martin qui se fait pété le nez + 2 centres ou ya des joueurs de levante hors jeu + une faute sur pedri et le mec réclame un péno alors avant la vidéo j'aurais dis pourquoi pas mais aujourd'hui tous les entraineurs ont des écrans pour revoir les actions et potentiellement réclamer la VAR pfff 2 Répondre
Voir tous les commentaires (21)

Match Levante - Barcelone en direct commenté

5e journée de Liga - dimanche 13 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Levante et Barcelone (Liga, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Liga entre Levante et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 13 septembre 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Levante et Barcelone.

Arbitres

Jon Ander González Esteban arbitre principal
0
4
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Ignacio Alonso López arbitre assistant
Judit Romano García arbitre assistant
Ekaitz Ikiñi García Arriola quatrième arbitre
José Luis Munuera Montero arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Ciudad de Valencia Valencia
Estadio Ciudad de Valencia
  • Année de construction : 1969
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 25534
  • Affluence moyenne : 14121
  • Affluence maximum : 92020
  • % de remplissage : 55

Match en direct

Date 13 septembre 2026 16:15
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 5
Diffusion DAZN, Disney+
Code LEV-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Levante
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Levante et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 septembre 2026 à 16:15 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Levante Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Levante et Barcelone ?

Levante : le coach Luís Castro a choisi une formation en 4-3-3 : M. Ryan, Manu Sánchez, A. Mandi, Adrián de la Fuente, J. Toljan, Jon Olasagasti, Hugo Sotelo, Dani Requena, Víctor García, P. Ratkov, Roger Brugué.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Rodri, Fermín López, A. Gordon, Raphinha, Lamine Yamal.

Qui arbitre le match Levante Barcelone ?

Jon Ander González Esteban est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Levante Barcelone ?

Valencia accueille le match au Estadio Ciudad de Valencia.

Quelle est la date et l'heure du match Levante Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 septembre 2026, coup d'envoi 16:15.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Xavi Espart 5', Lamine Yamal 19'.

Top commentaires

Dany T 16:50 non mais serieux je veux bien que les entraineurs soient de mauvaises fois mais la c'est vraiment abuser donc ya martin qui se fait pété le nez + 2 centres ou ya des joueurs de levante hors jeu + une faute sur pedri et le mec réclame un péno alors avant la vidéo j'aurais dis pourquoi pas mais aujourd'hui tous les entraineurs ont des écrans pour revoir les actions et potentiellement réclamer la VAR pfff 2 Répondre
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier