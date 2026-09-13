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Match Levante - Barcelone en direct commenté
5e journée de Liga - dimanche 13 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Levante et Barcelone (Liga, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Liga entre Levante et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 13 septembre 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Levante et Barcelone.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Levante et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 septembre 2026 à 16:15 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Levante Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Levante et Barcelone ?
Levante : le coach Luís Castro a choisi une formation en 4-3-3 : M. Ryan, Manu Sánchez, A. Mandi, Adrián de la Fuente, J. Toljan, Jon Olasagasti, Hugo Sotelo, Dani Requena, Víctor García, P. Ratkov, Roger Brugué.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Rodri, Fermín López, A. Gordon, Raphinha, Lamine Yamal.
- Qui arbitre le match Levante Barcelone ?
Jon Ander González Esteban est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Levante Barcelone ?
Valencia accueille le match au Estadio Ciudad de Valencia.
- Quelle est la date et l'heure du match Levante Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 septembre 2026, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Xavi Espart 5', Lamine Yamal 19'.