Match Arsenal - Chelsea en direct commenté

28e journée de Premier League - dimanche 1 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Chelsea (Premier League, 28e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 28e journée de Premier League entre Arsenal et Chelsea. Ce match aura lieu le dimanche 1 mars 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Chelsea.