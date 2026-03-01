Menu Rechercher
1 - 1
64'
Premier League 2025/2026 28e journée
Arsenal
1 - 1
MT : 1-1
64'
Chelsea
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 1
45+2'
1 - 1
(CSC) P. Hincapié
21'
1 - 0
W. Saliba (PD Gabriel Magalhães)
Classement live 1 Arsenal 62 6 Chelsea 46
Possession 58% Chelsea Arsenal
Tirs 10 7 5 3 3 8
Grosses occasions créées 50% Chelsea 1 Arsenal 1
Compositions Arsenal 4-2-3-1 Chelsea 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 ARS N NUL 2 CHE
378 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 1 #2 Logo Chelsea FC Trevoh Chalobah 1
Tirs (%)
#1 Logo Chelsea FC João Pedro 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 2
Fautes subies
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 2 #2 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 2 #3 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 2
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Chelsea FC João Pedro 5 #2 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 3 #3 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 4/4 100% #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 5/6 83% #3 Logo Chelsea FC Andrey Santos 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Chelsea FC Moisés Caicedo 3 #2 Logo Chelsea FC Andrey Santos 2 #3 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 2/2 100% #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 2/2 100% #3 Logo Chelsea FC Andrey Santos 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Cole Palmer 0/7 0% #2 Logo Chelsea FC Jorrel Hato 0/5 0% #3 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Jorrel Hato 0/3 0% #2 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 0/2 0% #3 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Chelsea FC Moisés Caicedo 41/41 100% #2 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 40/42 95% #3 Logo Chelsea FC Trevoh Chalobah 49/52 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Chelsea FC Reece James 4

Série en cours
V
N
V
N
V
N
V
N
V
D
Rencontres précédentes
40% 23 Victoires 25% 14 Nuls 35% 20 Victoires

Ben White Ben White Blessure musculaire Kai Havertz Kai Havertz Ischio-jambiers Mikel Merino Mikel Merino Blessure au pied Mikel Merino Mikel Merino Blessure au pied Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Bukayo Saka Bukayo Saka Blessure à la cheville
Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Ischio-jambiers Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Marc Cucurella Marc Cucurella Ischio-jambiers Estêvão Estêvão Ischio-jambiers Levi Colwill Levi Colwill Lésion du ligament croisé antérieur du genou Wesley Fofana Wesley Fofana Carton rouge

Mame diarra Diop 17:57 L un des deux est là🤣 2 Répondre
Match Arsenal - Chelsea en direct commenté

28e journée de Premier League - dimanche 1 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Chelsea (Premier League, 28e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 28e journée de Premier League entre Arsenal et Chelsea. Ce match aura lieu le dimanche 1 mars 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Chelsea.

Arbitres

Darren England arbitre principal
0.1
3.6
Moyenne de cartons par match sur 18 matchs arbitrés
Scott Ledger arbitre assistant
Akil Howson arbitre assistant
Stuart Attwell quatrième arbitre
Thomas Bramall quatrième arbitre
Daniel Robathan arbitre VAR
John Brooks arbitre VAR auxiliaire

Emirates Stadium London
Emirates Stadium
  • Année de construction : 2006
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 60383
  • Affluence moyenne : 50221
  • Affluence maximum : 60383
  • % de remplissage : 87

Date 01 mars 2026 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 28
Diffusion CANAL+
Affluence 60296
Code ARS-CHE
Zone Angleterre
Équipe à domicile Arsenal
Équipe à l'extérieur Chelsea
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Chelsea en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 mars 2026 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Arsenal Chelsea en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Chelsea ?

Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, L. Trossard, E. Eze, B. Saka, V. Gyökeres.

Chelsea : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, J. Hato, T. Chalobah, M. Sarr, R. James, Andrey Santos, M. Caicedo, Pedro Neto, E. Fernández, C. Palmer, João Pedro.

Qui arbitre le match Arsenal Chelsea ?

Darren England est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Arsenal Chelsea ?

London accueille le match au Emirates Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Chelsea ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 mars 2026, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué le but pour Arsenal ?

Un seul but a été inscrit pour Arsenal par W. Saliba 21'.

