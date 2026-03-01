Prono
Match Arsenal - Chelsea en direct commenté
28e journée de Premier League - dimanche 1 mars 2026
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Chelsea en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 mars 2026 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Arsenal Chelsea en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Chelsea ?
Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, L. Trossard, E. Eze, B. Saka, V. Gyökeres.
Chelsea : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, J. Hato, T. Chalobah, M. Sarr, R. James, Andrey Santos, M. Caicedo, Pedro Neto, E. Fernández, C. Palmer, João Pedro.
- Qui arbitre le match Arsenal Chelsea ?
Darren England est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Arsenal Chelsea ?
London accueille le match au Emirates Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Chelsea ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 mars 2026, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué le but pour Arsenal ?
Un seul but a été inscrit pour Arsenal par W. Saliba 21'.