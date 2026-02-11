Menu Rechercher
3 - 0
60'
Premier League 2025/2026 26e journée
Man City
3 - 0
MT : 3-0
60'
Fulham
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
3 - 0
39'
3 - 0
E. Haaland (PD P. Foden)
30'
2 - 0
N. O'Reilly (PD A. Semenyo)
24'
1 - 0
A. Semenyo
Classement live 2 Man City 53 12 Fulham 34
Possession 59% Man City Fulham
Tirs 13 8 6 5 2 8
Grosses occasions créées 50% Fulham 1 Man City 1
Compositions Man City 4-3-3 Fulham 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 MCI N NUL 2 FUL
322 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Fulham Harry Wilson 1 #2 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Phil Foden 2/4 50% #2 Logo Manchester City FC Erling Haaland 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Fulham Raúl Jiménez 3 #2 Logo Manchester City FC Nico O'Reilly 2
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Nico O'Reilly 1/5 20%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Fulham Harry Wilson 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Rúben Dias 4/5 80% #2 Logo Fulham Kenny Tete 5/7 71% #3 Logo Fulham Ryan Sessegnon 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Fulham Calvin Bassey 3 #2 Logo Manchester City FC Rúben Dias 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Rúben Dias 2/3 67% #2 Logo Fulham Raúl Jiménez 3/6 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Fulham Harry Wilson 0/5 0% #2 Logo Manchester City FC Nico O'Reilly 0/4 0% #3 Logo Manchester City FC Phil Foden 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Rayan Aït-Nouri 30/30 100% #2 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 67/69 97% #3 Logo Manchester City FC Rúben Dias 54/57 95%

Série en cours
V
V
N
V
V
D
D
V
D
V
Rencontres précédentes
64% 23 Victoires 25% 9 Nuls 11% 4 Victoires

Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Joško Gvardiol Joško Gvardiol Fracture de la jambe Jérémy Doku Jérémy Doku Blessure au mollet Mateo Kovačić Mateo Kovačić Blessure à la cheville Rodri Rodri Blessure au genou Sávio Sávio Blessure au genou Sávio Sávio Blessure à la cuisse
Saša Lukić Saša Lukić Ischio-jambiers Jorge Cuenca Jorge Cuenca Blessure à la tête Emile Smith Rowe Emile Smith Rowe Blessure à la cheville Samuel Chukwueze Samuel Chukwueze Ischio-jambiers Benjamin Lecomte Benjamin Lecomte Blessure musculaire Ryan Sessegnon Ryan Sessegnon Coup Ryan Sessegnon Ryan Sessegnon Coup Tom Cairney Tom Cairney Blessure au mollet Tom Cairney Tom Cairney Coup

26e journée de Premier League - mercredi 11 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Fulham (Premier League, 26e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Premier League entre Man City et Fulham. Ce match aura lieu le mercredi 11 février 2026 à 20:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Fulham.

Paul Tierney arbitre principal
0
2.4
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Simon Bennett arbitre assistant
Richard West arbitre assistant
Tom Nield quatrième arbitre
Matt Donohue arbitre VAR
Neil Davies arbitre VAR auxiliaire

Etihad Stadium Manchester
Etihad Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55097
  • Affluence moyenne : 44387
  • Affluence maximum : 55097
  • % de remplissage : 80

Date 11 février 2026 20:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 26
Diffusion CANAL+ SPORT
Code MCI-FUL
Zone Angleterre
Équipe à domicile Manchester City
Équipe à l'extérieur Fulham
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Fulham en France ?

Le match est à suivre en direct le 11 février 2026 à 20:30 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Man City Fulham en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Fulham ?

Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-3-3 : G. Donnarumma, R. Aït-Nouri, M. Guéhi, Rúben Dias, Matheus Nunes, N. O'Reilly, Rodri, Bernardo Silva, P. Foden, E. Haaland, A. Semenyo.

Fulham : de son côté, l'équipe dirigée par Marco Silva évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Leno, R. Sessegnon, C. Bassey, J. Andersen, K. Tete, S. Berge, A. Iwobi, S. Chukwueze, E. Smith Rowe, H. Wilson, R. Jiménez.

Qui arbitre le match Man City Fulham ?

Paul Tierney est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man City Fulham ?

Manchester accueille le match au Etihad Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Man City Fulham ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 février 2026, coup d'envoi 20:30.

Qui a marqué des buts pour Man City ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : A. Semenyo 24', N. O'Reilly 30', E. Haaland 39'.

Top commentaires
