Match Man City - Fulham en direct commenté
26e journée de Premier League - mercredi 11 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Fulham (Premier League, 26e journée)
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Fulham.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Fulham en France ?
Le match est à suivre en direct le 11 février 2026 à 20:30 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Man City Fulham en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Fulham ?
Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-3-3 : G. Donnarumma, R. Aït-Nouri, M. Guéhi, Rúben Dias, Matheus Nunes, N. O'Reilly, Rodri, Bernardo Silva, P. Foden, E. Haaland, A. Semenyo.
Fulham : de son côté, l'équipe dirigée par Marco Silva évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Leno, R. Sessegnon, C. Bassey, J. Andersen, K. Tete, S. Berge, A. Iwobi, S. Chukwueze, E. Smith Rowe, H. Wilson, R. Jiménez.
- Qui arbitre le match Man City Fulham ?
Paul Tierney est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man City Fulham ?
Manchester accueille le match au Etihad Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Man City Fulham ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 février 2026, coup d'envoi 20:30.
- Qui a marqué des buts pour Man City ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : A. Semenyo 24', N. O'Reilly 30', E. Haaland 39'.