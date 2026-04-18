Match Chelsea - Man United en direct commenté

33e journée de Premier League - samedi 18 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Man United (Premier League, 33e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Premier League entre Chelsea et Man United. Ce match aura lieu le samedi 18 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Man United.