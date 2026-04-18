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Match Chelsea - Man United en direct commenté
33e journée de Premier League - samedi 18 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Man United (Premier League, 33e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Premier League entre Chelsea et Man United. Ce match aura lieu le samedi 18 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Man United.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Man United en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Chelsea Man United en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Man United ?
Chelsea : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, J. Hato, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, E. Fernández, Pedro Neto, C. Palmer, Estêvão, L. Delap.
Manchester United : de son côté, l'équipe dirigée par M. Carrick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Lammens, L. Shaw, A. Heaven, N. Mazraoui, Diogo Dalot, K. Mainoo, Casemiro, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, B. Mbeumo, B. Šeško.
- Qui arbitre le match Chelsea Man United ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Chelsea Man United ?
London accueille le match au Stamford Bridge.
- Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Man United ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 avril 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Man United ?
Un seul but a été inscrit pour Man United par Matheus Cunha 43'.