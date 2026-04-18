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0 - 1
44'
Premier League 2025/2026 33e journée
Chelsea
0 - 1
44'
Man United
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
43'
0 - 1
(PD Bruno Fernandes) Matheus Cunha
Voir le live commenté
Classement live 3 Man United 58 6 Chelsea 48
Possession 58% Chelsea Man United
Tirs 6 4 1 2 1 2
Grosses occasions créées 100% Man United 1 Chelsea 0
Compositions Chelsea 4-2-3-1 Man United 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 CHE N NUL 2 MUN
286 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 1
Tirs (%)
#1 Logo Chelsea FC Estêvão 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Manchester United FC Diogo Dalot 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Diogo Dalot 4/5 80% #2 Logo Manchester United FC Ayden Heaven 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Manchester United FC Kobbie Mainoo 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Liam Delap 0/4 0% #2 Logo Chelsea FC Alejandro Garnacho 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Chelsea FC Wesley Fofana 40/42 95% #2 Logo Chelsea FC Moisés Caicedo 29/32 91% #3 Logo Chelsea FC Jorrel Hato 35/39 90%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
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Rencontres précédentes
36% 18 Victoires 34% 17 Nuls 30% 15 Victoires

Blessures & suspensions

Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Reece James Reece James Ischio-jambiers Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Trevoh Chalobah Trevoh Chalobah Blessure à la cheville Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Filip Jørgensen Filip Jørgensen Blessure à l'aine Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie
Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Coup Patrick Dorgu Patrick Dorgu Ischio-jambiers Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Ayden Heaven Ayden Heaven Coup Mason Mount Mason Mount Coup Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu Lisandro Martínez Lisandro Martínez Carton rouge Harry Maguire Harry Maguire Carton rouge

Match Chelsea - Man United en direct commenté

33e journée de Premier League - samedi 18 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Man United (Premier League, 33e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Premier League entre Chelsea et Man United. Ce match aura lieu le samedi 18 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Man United.

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0.1
2.8
Moyenne de cartons par match sur 25 matchs arbitrés
Nick Greenhalgh arbitre assistant
Stuart Burt arbitre assistant
Robert Jones quatrième arbitre
Craig Taylor arbitre VAR
Tony Harrington arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stamford Bridge London
Stamford Bridge
  • Année de construction : 1877
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41841
  • Affluence moyenne : 31976
  • Affluence maximum : 41953
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 18 avril 2026 21:00
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 33
Diffusion CANAL+ FOOT
Code CHE-MUN
Zone Angleterre
Équipe à domicile Chelsea
Équipe à l'extérieur Manchester United
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Man United en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Chelsea Man United en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Man United ?

Chelsea : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, J. Hato, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, E. Fernández, Pedro Neto, C. Palmer, Estêvão, L. Delap.

Manchester United : de son côté, l'équipe dirigée par M. Carrick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Lammens, L. Shaw, A. Heaven, N. Mazraoui, Diogo Dalot, K. Mainoo, Casemiro, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, B. Mbeumo, B. Šeško.

Qui arbitre le match Chelsea Man United ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Chelsea Man United ?

London accueille le match au Stamford Bridge.

Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Man United ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 avril 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Man United ?

Un seul but a été inscrit pour Man United par Matheus Cunha 43'.

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