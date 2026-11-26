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Match Marseille - Levski en direct commenté
5e journée de UEFA Europa League - jeudi 26 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Levski (UEFA Europa League, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Europa League entre Marseille et Levski. Ce match aura lieu le jeudi 26 novembre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Levski.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Levski en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 novembre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Marseille Levski en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions probables du match entre Marseille et Levski ?
Olympique de Marseille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. de Lange, U. Garcia, N. Aguerd, C. Egan-Riley, K. Bezahaf, A. Gomes, P. Højbjerg, Igor Paixão, H. Abdelli, K. Abdallah, A. Gouiri.
Levski Sofia : de son côté, l'équipe dirigée par Julio Velázquez évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : S. Vutsov, C. Makoun, K. Dimitrov, N. Serafimov, Álex Centelles, M. El Moubarik, M. Grujić, A. Bouras, Aldair, Reinaldo, A. Oko-Flex.
- Qui arbitre le match Marseille Levski ?
Nikola Dabanović est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Levski ?
Marseille accueille le match au CEPAC Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Levski ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 novembre 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué le but pour Marseille ?
Un seul but a été inscrit pour Marseille par A. Gouiri 29' (sp.).